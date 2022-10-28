"Свідок народження нового світу": Путін будує глобальну коаліцію проти Заходу, — політолог

За словами політолога, не схоже, щоб глава Кремля був упевнений, що його загнали в куток. Він хоче, щоб увесь світ думав, що Захід є відповідальним на війну в Україні.

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Російський політолог Тетяна Станова заявила, що президент Росії Володимир Путін, схоже, намагається використати світові настрої проти істеблішменту. Так, несхоже, щоб глава Кремля думав, що його загнано в куток, про що пише видання New York Times.

"Зараз є відчуття, що він будує антизахідну коаліцію у глобальному масштабі. Він не думає, що його загнали в куток. Він думає, що він є свідком народження нового світу", — сказала політолог.

Так, сам Путін говорив про це під час виступу на Валдаї. За словами глави Кремля, зрештою Захід буде змушений залучити Росію та інші світові держави до переговорів щодо майбутнього світового порядку.

Вона впевнена, що головна мета Путіна полягає в тому, щоб показати світові, що нібито Захід винен у війні в Україні.

Видання пише, що заяви Росії ненадійні, оскільки навіть за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення України в РФ заявляли, що війни не буде.

"Це хитрість — вона не повинна нікого розслаблювати", — сказала Станова.

Під час свого виступу на Валдаї Володимир Путін заявив, що запеклий опір України показав, що він мав рацію, почавши вторгнення. За його словами, що довше Росія чекала, "тим гірше було б для нас, тим важче і небезпечніше".

Раніше Фокус повідомляв, що Путін на "Валдаї" згадав про Одесу та переговори з Україною. Росія, за словами глави Кремля, готова до переговорів, але поновлення мирного діалогу залежить безпосередньо від України.

Ще нагадаємо, що Подоляк відреагував на промову Путіна на Валдаї. Радник глави Офісу президента України написав, що у всій промові російського президента була лише одна фраза, що відповідає істині.

Також повідомлялося, що Сполучені Штати опублікували нову оборонну стратегію. У Пентагоні заявили, що США співпрацюватимуть із союзниками по НАТО та партнерами для посилення надійного стримування агресії РФ. Війна в Україні показала всьому світу, що Кремль є загрозою для західних цінностей.