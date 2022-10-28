Россия стала острой угрозой: Соединенные Штаты опубликовали новую оборонительную стратегию

В Пентагоне заявили, что США будут сотрудничать с союзниками по НАТО и партнерами для усиления надежного сдерживания агрессии РФ. Война в Украине показала всему миру, что Кремль является угрозой западным ценностям.

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В Пентагоне провели презентацию новой Национальной стратегии обороны. Она подразумевает, что Российская Федерация является "острой угрозой". А Китай Штатами воспринимается как угроза "долгосрочная". Детали рассказал глава Минобороны США Ллойд Остин.

Глава Пентагона отметил, что Россия признается Штатами острой угрозой, так как ее агрессия наносит немедленные и резкие угрозы интересам и ценностям Запада.

"А бессмысленная война Путина против Украины — сильнейшая угроза мировому порядку со времен Второй мировой — сделала это очевидным еще и всему миру", — сказал он.

Чиновник сообщил, что правительство РФ презирает независимость своих соседей, стремится применить силу, чтобы навязать изменения границ и восстановить имперскую сферу влияния.

Глава Пентагона отдельно отметил вызов сдерживания КНР, поскольку страна не только желает переработать миропорядок, но и наращивает для этого свои силы.

В документе также объясняется, как США будут сотрудничать с союзниками по НАТО и партнерами для усиления надежного сдерживания агрессии РФ.

В тексте документа резюмировали, что Соединенные Штаты наделены отличными качествами, которые дают большие преимущества, в том числе и в сфере национальной безопасности. Вместе со своими партнерами США разделяют много общих ценностей и общий интерес в защите стабильной и открытой международной системы, которая является основой наиболее мирной и благополучной эпохи в современной истории.

Ранее Фокус сообщал, что, если РФ применит любой вид ядерного оружия, последует ответ мирового сообщества. Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что даже разговоры о применении ядерного вооружения являются опасными и безответственными.

Еще напомним, что США отреагируют на удар России по американским спутникам. Действия Вашингтона, как утверждают в Белом доме, будут аналогичными угрозам, которые исходят от Москвы.

Также сообщалось, что ядерный удар Северной Кореи по США положит конец режиму Ким Чен Ына. В документе "Стратегия национальной обороны" Минобороны США подчеркнул, что не существует сценария, при котором режим Кима мог бы применить ядерное оружие и выжить.