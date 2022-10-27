Ядерный удар Северной Кореи по США положит конец режиму Ким Чен Ына, — Пентагон

В документе "Стратегия национальной обороны" Минобороны США подчеркнул, что не существует сценария, при котором режим Кима мог бы применить ядерное оружие и выжить.

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Министерство обороны США 27 октября опубликовало "Стратегию национальной обороны" в которой говорится о необходимости усилить защиту от растущих угроз, в том числе со стороны Северной Корее. В документе сказано, что любая ядерная атака Пхеньяна по Соединенным штатам будет означать конец режима Ким Чен Ына.

В целом в документе содержится резкое предупреждение режиму Ким Чен Ына против использования растущего атомного арсенала Северной Кореи.

"Любая ядерная атака Северной Кореи против Соединенных Штатов или их союзников и партнеров неприемлема и приведет к падению этого режима. Не существует сценария, при котором режим Кима мог бы применить ядерное оружие и выжить", — говорится в пункте "Обзор ядерной политики".

Пентагон также заявил, что Соединенные Штаты намерены использовать свой ядерный арсенал для сдерживания "всех форм стратегического нападения", в том числе с применением обычных вооружений. Другими словами, США готовы применить ядерное оружие в случае стратегических угроз, ведущих к тяжелым последствиям применения неядерного вооружения.

Отмечается, что Ким Чен Ын по-сути необратимо объявил Северную Корею ядерной державой, тем самым фактически положив конец переговорам по запрещенным программам вооружений.

"Кроме того, мы будем требовать от режима ответственность за любую передачу технологии, материалов или опыта в области ядерного оружия любому государству или негосударственному субъекту", — заявил Пентагон.

Напомним, Южная Корея предупредила своих северных соседей о том, что, применив ядерное оружие, Пхеньян встанет на "путь самоуничтожения". Столь резкая риторика последовала после внесения поправок в законодательстве КНДР, которые позволяют вооруженным силам страны наносить упреждающие ядерные удары.

Министерство иностранных дел Японии опубликовало пресс-релиз, в котором сказано, что США, Япония и Южная Корея согласились на беспрецедентный ответ в случае, если Северная Корея проведет седьмое испытание ядерного оружия. Такая реакция последовала после того, как 4 октября КНДР осуществила пуск баллистической ракеті, которая пролетела над Японией.