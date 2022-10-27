Ядерний удар Північної Кореї по США покладе край режиму Кім Чен Ина, — Пентагон

У документі "Стратегія національної оборони" Міноборони США наголосило, що не існує сценарію, за якого режим Кіма міг би застосувати ядерну зброю та вижити.

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Міністерство оборони США 27 жовтня опублікувало "Стратегію національної оборони", в якій йдеться про необхідність посилити захист від підвищених загроз, зокрема з боку Північної Кореї. У документі сказано, що будь-яка ядерна атака Пхеньяна по Сполучених штатах означатиме кінець режиму Кім Чен Ина.

Загалом у документі міститься різке попередження режиму Кім Чен Ина проти використання зростаючого атомного арсеналу Північної Кореї.

"Будь-яка ядерна атака Північної Кореї проти Сполучених Штатів або їх союзників і партнерів неприйнятна та призведе до падіння цього режиму. Не існує сценарію, за якого режим Кіма міг би застосувати ядерну зброю та вижити", — йдеться у пункті "Огляд ядерної політики".

Пентагон також заявив, що Сполучені Штати мають намір використати свій ядерний арсенал для стримування "усіх форм стратегічного нападу", зокрема із застосуванням звичайних озброєнь. Іншими словами, США готові застосувати ядерну зброю у разі стратегічних загроз, що ведуть до тяжких наслідків застосування неядерного озброєння.

Зазначається, що Кім Чен Ин по суті незворотно оголосив Північну Корею ядерною державою, тим самим фактично поклавши край переговорам щодо заборонених програм озброєнь.

"Крім того, ми вимагатимемо від режиму відповідальності за будь-яке передавання технології, матеріалів чи досвіду в галузі ядерної зброї будь-якій державі чи недержавному суб'єкту", — заявив Пентагон.

Нагадаємо, Південна Корея попередила своїх північних сусідів про те, що, застосувавши ядерну зброю, Пхеньян стане на "шлях самознищення". Така різка риторика відбулася після внесення поправок у законодавстві КНДР, які дозволяють збройним силам країни завдавати випереджальних ядерних ударів.

Міністерство закордонних справ Японії опублікувало пресреліз, у якому сказано, що США, Японія та Південна Корея погодилися на безпрецедентну відповідь у разі, якщо Північна Корея проведе сьоме випробування ядерної зброї. Така реакція з'явилась після того, як 4 жовтня КНДР здійснила пуск балістичної ракети, яка пролетіла над Японією.