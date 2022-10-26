Ядерні випробування КНДР: США, Японія та Південна Корея загрожують безпрецедентною відповіддю

Північнокорейська влада могла завершити підготовку до перших за останні 5 років випробувань ядерної зброї. Західні союзники вважають це небезпечною провокацією, а Китай закликає до взаємної довіри.

Related video

Три країни — США, Японія та Південна Корея погодилися на безпрецедентну відповідь у випадку, якщо Північна Корея проведе сьоме випробування ядерної зброї. Про це йдеться у пресрелізі японського Міністерства закордонних справ.

Представники МЗС трьох зазначених країн провели зустріч у Токіо щодо ядерних випробувань КНДР. За її підсумками заступник міністра закордонних справ Південної Кореї Чо Хен Дон заявив про безпрецедентну відповідь на ядерне випробування у Північній Кореї.

[ + – ] Представники МЗС трьох країн зустрічалися у Токіо

"Сторони єдині на думці. Надзвичайно висока частота проведення ракетних випробувань у КНДР, включно з пуском 4 жовтня, коли ракета пролетіла над Японією, є серйозною загрозою миру і стабільності в регіоні", — підкреслили в японському МЗС.

Ядерні випробування в Північній Кореї — реакція Китаю.

Китай уважно стежить за ядерними випробуваннями Пхеньяну та закликає до взаємної довіри, пише південнокорейське агентство Yonhap.

Представник МЗС КНР Ван Вон Бін зазначив, що всі сторони повинні побачити "сутність і контекст напруженої ситуації, що затягнулася на Корейському півострові і сприяти взаємній довірі".

"Я сподіваюся, що Китай може допомогти збалансувати побоювання всіх сторін", — зауважив Ван Вон Бін.

Посол Китаю в Сеулі Сін Хаймін заявив про небажання Китаю вступати в конфронтацію на Корейському півострові.

"Якщо на Корейському півострові відбудеться катастрофа, для Китаю не буде нічого хорошого. Китай має продовжувати вирішувати проблему шляхом денуклеаризації, миру та діалогу", — зазначив дипломат.

Ядерні провокації КНДР

За оцінкою президента Південної Кореї Юн Сока Еля, північнокорейська влада, ймовірно, завершила підготовку до чергових ядерних випробувань. Це можуть бути перші ядерні випробування з 2017 року та сьомі за рахунком.

[ + – ] Північна Корея продовжує небезпечні провокації із пусками балістичних ракет Фото: РИА Новости

Північна Корея, як зазначив президент, продовжує часті небезпечні провокації з пусками балістичних ракет, порушуючи резолюцію Ради Безпеки ООН.

Юн Сок Ель не відмовився від переговорів із Пхеньяном, але для цього він має ухвалити рішення на користь денуклеаризації.

Нагадаємо, що 24 жовтня Південна та Північна Кореї звинувачували один одного в порушенні морського кордону, військові двох країн влаштували попереджувальну перестрілку з реактивної артилерії.

В Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї вважають, що КНДР має момент і проводить пуски ракет на тлі напруженості між США і Китаєм, а також війни Росії з Україною.

Південна Корея обіцяє розширювати можливості для запобіжних ударів по Північній Кореї. Загрози Пхеньяну, на думку чиновників із Сеула, поведуть КНДР шляхом самознищення.