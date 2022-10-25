Перші за 5 років: КНДР завершила підготовку до проведення сьомих ядерних випробувань, — ЗМІ

США, Південна Корея та Японія вже пообіцяли рішуче відреагувати на дії Пхеньяна. Проведення ядерного випробування вважатиметься порушенням резолюцій Ради безпеки ООН.

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Пхеньян завершив підготовку до проведення сьомих ядерних випробувань. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на заяву президента Південної Кореї Юн Сока Йоля в парламенті.

"За нашими оцінками, підготовку до сьомого ядерного випробування вже завершено", — прокоментував він.

Як уточнюється, це будуть перші ядерні випробування з 2017 року та сьомі загалом.

За словами південнокорейського лідера, проведення ядерних випробувань КНДР на сьогодні має неминучий крок.

США, Південна Корея та Японія вже пообіцяли суворо відреагувати на дії Пхеньяна. У Вашингтоні вважають, що КНДР може провести випробування будь-коли.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин зміг зміцнити свої сили на тлі того, що США зосередилися на ізоляції Росії через війну в Україні, та на зростанні напруженості у відносинах із Китаєм. Зараз практично немає шансів, що РФ чи КНР, які мають право вето в Раді безпеки, підтримають якісь санкції проти КНДР, якщо їх ініціюють, пише агентство. Водночас проведення ядерних випробувань стане порушенням резолюцій Радбезу.

Bloomberg припускає, що Кім хоче провести випробування, щоб пристосувати боєголовку до нових ракет, призначених для ударів по Південній Кореї та Японії. Пхеньян також прагне збільшити потужність ядерних пристроїв, які будуть встановлені на ракетах великої дальності, призначених для ураження материкової частини США.

Нагадаємо, 24 жовтня Південна та Північна Кореї обмінялися попереджувальними пострілами, звинувативши одне одного в порушенні морського кордону. Південнокорейські військові зробили попереджувальні постріли після того, як судно КНДР нібито перетнуло морський кордон у Жовтому морі.

Раніше у КНДР пояснили, навіщо запускали ракети над Японією. Ракетні навчання Північної Кореї імітували атаки ядерними боєголовками об'єктами військового командування та аеропортів Південної Кореї.