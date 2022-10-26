Ядерные испытания КНДР: США, Япония и Южная Корея грозят беспрецедентным ответом

Северокорейские власти могли завершить подготовку к первым за последние 5 лет испытаниям ядерного оружия. Западные союзники считают это опасной провокацией, а Китай призывает к взаимному доверию.

Related video

Три страны — США, Япония и Южная Корея согласились на беспрецедентный ответ в случае, если Северная Корея проведет седьмое испытание ядерного оружия. Об этом говорится в пресс-релизе японского Министерства иностранных дел.

Представители МИД трех указанных стран провели встречу в Токио по вопросу ядерных испытаний КНДР. По ее итогам заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хен Дон заявил о беспрецедентном ответе на ядерное испытание в Северной Корее.

[ + – ] Представители МИД трех стран встречались в Токио

"Стороны едины во мнении. Чрезвычайно высокая частота проведения ракетных испытаний в КНДР, включая пуск 4 октября, когда ракета пролетела над Японией, представляет собой серьезную угрозу миру и стабильности в регионе", — подчеркнули в японском МИД.

Ядерные испытания в Северной Корее — реакция Китая

Китай внимательно следит за ядерными испытаниями Пхеньяна и призывает к взаимному доверию, пишет южнокорейское агентство Yonhap.

Представитель МИД КНР Ван Вон Бин отметил, что все стороны должны увидеть "суть и контекст затянувшейся напряженной ситуации на Корейском полуострове и способствовать взаимному доверию".

"Я надеюсь, Китай может помочь сбалансировать опасения всех сторон", — заметил Ван Вон Бин.

Посол Китая в Сеуле Син Хай-мин заявил о нежелании Китая вступать в конфронтацию на Корейском полуострове.

"Если на Корейском полуострове произойдет катастрофа, для Китая не будет ничего хорошего. Китай должен продолжать решать проблему путем денуклеаризации, мира и диалога", — отметил дипломат.

Ядерные провокации КНДР

По оценке президента Южной Кореи Юн Сока Еля, северокорейские власти, вероятно, завершили подготовку к очередным ядерным испытаниям. Это могут быть первые ядерные испытания с 2017 года и седьмые по счету.

[ + – ] Северная Корея продолжает опасные провокации с пусками баллистических ракет Фото: РИА Новости

Северная Корея, как отметил президент, продолжает частые опасные провокации с пусками баллистических ракет в нарушение резолюции Совета Безопасности ООН.

Юн Сок Ель не отказался от переговоров с Пхеньяном, но для этого он должен принять решение в пользу денуклеаризации.

Напомним, что 24 октября Южная и Северная Кореи обвиняли друг друга в нарушении морской границы, военные двух стран устроили предупредительную перестрелку из реактивной артиллерии.

В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи полагают, что КНДР пользуется моментом и проводит пуски ракет на фоне напряженности между США и Китаем, а также войны России с Украиной.

Южная Корея обещает расширять возможности для упреждающих ударов по Северной Корее. Угрозы Пхеньяна, по мнению чиновников из Сеула, поведут КНДР по пути самоуничтожения.