Если РФ примененит любой вид ядерного оружия, последует ответ мирового сообщества, — Пентагон

Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что даже разговоры о применении ядерного вооружения являются опасными и безответственными.

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Министр обороны США Ллойд Остин 27 октября в ходе пресс-конференции заявил, если Россия решит применить какой-либо вид ядерного оружия, то столкнется с очень мощной реакцией со стороны международного сообщества. Глава Пентагона добавил, что даже разговоры о применении подобного оружия в принципе опасны и безответственны.

"Мы будем продолжать информировать о том, что любое применение подобного оружия или даже разговоры о применении подобного оружия опасны и безответственны", — заявил глава оборонного ведомства.

В связи с этим Остин подчеркнул важность наличия каналов открытой связи с Министерством обороны РФ, которые позволяют обмениваться информацией по ключевым вопросам и предотвратить эскалацию ситуации в Украине.

"До тех пор, пока у нас есть открытые каналы связи и мы можем общаться о том, что важно для нас, я думаю, у нас остается возможность справиться с эскалацией", – сказал он.

Комментируя "Стратегию национальной обороны" заявил, что российское правительство оставляет в качестве цели раскол в рядах Североатлантического альянса и создает постоянные риски в ключевых сферах безопасности.

"К ним относятся ядерные угрозы для родины и союзников и партнеров США; угрозы крылатых ракет большой дальности; кибернетические и информационные операции; контркосмические угрозы; химическое и биологическое оружие; подводная война", — пояснил министр.

В то же время глава Пентагона отметил, что пока Вашингтон не обладает достоверной информацией, которая бы подтверждала намерение Кремля применять ядерное оружие, в том числе и "грязную бомбу" из ядерных компонентов.

Ранее сообщалось, что США предупредили Северную Корею о том, что любая ядерная атака по Соединенным штатам будет означать конец режима Ким Чен Ына. В опубликованном документе "Стратегия национальной обороны" сказано, что для Северной Корее не существует сценария, при котором режим Кима мог бы применить ядерное оружие и выжить.

Президент РФ Владимир Путин 27 октября заявил, что Москва не видит смысла в том, чтобы использовать ядерное оружие в Украине. Он отметил, что подобную риторику используют на Западе, чтобы мировое сообщество перестало сотрудничать с РФ.