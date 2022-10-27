Якщо РФ застосує будь-який вид ядерної зброї, піде відповідь світової спільноти, — Пентагон

Міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що навіть розмови про застосування ядерного озброєння є небезпечними та безвідповідальними.

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Міністр оборони США Ллойд Остін 27 жовтня під час пресконференції заявив, що якщо Росія вирішить застосувати якийсь вид ядерної зброї, то зіткнеться з дуже потужною реакцією з боку міжнародної спільноти. Глава Пентагону додав, що навіть розмови про застосування такої зброї в принципі небезпечні та безвідповідальні.

"Ми продовжуватимемо інформувати про те, що будь-яке застосування подібної зброї або навіть розмови про застосування подібної зброї небезпечні та безвідповідальні", — заявив глава оборонного відомства.

У зв'язку з цим Остін наголосив на важливості наявності каналів відкритого зв'язку з Міністерством оборони РФ, які дозволяють обмінюватися інформацією щодо ключових питань і запобігти ескалації ситуації в Україні.

"До тих пір, поки ми маємо відкриті канали зв'язку та можемо спілкуватися про те, що важливо для нас, я думаю, у нас залишається можливість впоратися з ескалацією", — сказав він.

Коментуючи "Стратегію національної оборони", заявив, що російський уряд залишає як мету розкол у лавах Північноатлантичного альянсу та створює постійні ризики в ключових сферах безпеки.

"До них стосуються ядерні загрози для батьківщини та союзників я партнерів США; загрози крилатих ракет великої дальності; кібернетичні й інформаційні операції; контркосмічні загрози; хімічна та біологічна зброя; підводна війна", — пояснив міністр.

Водночас глава Пентагону зазначив, що поки що Вашингтон не має достовірної інформації, яка б підтверджувала намір Кремля застосовувати ядерну зброю, у тому числі й"брудну бомбу" з ядерних компонентів.

Раніше повідомлялося, що США попередили Північну Корею про те, що будь-яка ядерна атака по Сполучених штатах означатиме кінець режиму Кім Чен Ина. В опублікованому документі "Стратегія національної оборони" сказано, що для Північної Кореї не існує сценарію, за якого режим Кіма міг би застосувати ядерну зброю та вижити.

Президент РФ Володимир Путін 27 жовтня заявив, що Москва не бачить сенсу в тому, щоб використовувати ядерну зброю в Україні. Він зазначив, що подібну риторику використовують на Заході, щоби світова спільнота перестала співпрацювати з РФ.