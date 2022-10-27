США отреагируют на удар России по американским спутникам, — администрация Байдена

Действия Вашингтона, как утверждают в Белом доме, будут аналогичными угрозам, которые исходят от Москвы.

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Любой удар по инфраструктуре США, в том числе по гражданским спутникам, будет сопровождаться ответными действиями. Об этом в ходе пресс-конференции заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

В частности, представитель Белого дома решил прокомментировать недавние угрозы МИД РФ о том, что Россия может уничтожить американские спутники, которые, по мнению Москвы, используются в полномасштабной войне в Украине.

По словам Кирби, любой удар по инфраструктуре США, в том числе по гражданским космическим объектам, будет сопровождаться ответными действиями со стороны Вашингтона.

Во время общения с журналистами координатор Совета нацбезопасности назвал войну России против Украины очень провокационной, которая несет опасность для европейского региона.

"Я бы просто сказал, что любая атака на инфраструктуру США будет сопровождаться ответными мерами, и эти меры будут соответствовать угрозе, которая нависла над нашей инфраструктурой… Мы собираемся продолжать поддерживать Украину. Мы были очень открыты и честны в этом. Ничего не изменится в нашем подходе к этому", — добавил Кирби, комментируя очередные угрозы, которые исходят от Российской Федерации.

Накануне в Министерстве иностранных дел России пригрозили нанести удар по американским спутникам, которые, по мнению Москвы, активно используются в полномасштабной войне в Украине. Угрозами в адрес Вашингтона разразился замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями Константин Воронцов, заявивший, что инфраструктура США и ее союзников в космосе может считаться законной целью для атаки.

Также сообщалось, что США ускоряют процесс размещения на территории Европы модернизированных ядерных бомб B61-12.