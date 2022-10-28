У Путина заявили о готовности вести переговоры с Украиной и США, — МИД КНР

По словам спикера МИД КНР Ван Вэньбиня, об этом стало известно из телефонного разговора министров иностранных дел Китая и России.

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Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Россия готова сесть за стол переговоров с представителями Украины и Соединенных Штатов, сообщает китайское государственное издание Global Times. Спикер дипломатического ведомства отметил, что китайская сторона поддерживает такую инициативу.

По словам Ван Вэньбиня, о готовности Москвы вести трехсторонние переговоры стало известно после телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова со своим китайским коллегой Ван И. Именно Лавров заявил о готовности РФ вести диалог с Украиной и США.

О том, что между главами дипломатических ведомств РФ и КНР состоялся телефонный разговор стало известно 27 октября. В пресс-службе МИД России опубликовали материал об этом, однако в сообщении ни слова не сказано о готовности Кремля к каким-либо переговорам. Единственное, что касалось украинской тематики — это слова Лаврова о ходе войны в Украине и усилия российской стороны "по пресечению провокаций с использованием компонентов оружия массового уничтожения".

Что говорят о переговорах в американских СМИ

Обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус пишет, что необходимость начала переговорного процесса между лидерами двух держав "вопиюще очевидна". По его словам, президенту Джо Байдену следовало бы прислушаться к российскому коллеге и пойти на диалог, чтобы избежать катастрофических последствий от прямого военного конфликта США и РФ.

"Необходимость больших дипломатических усилий между Россией и Соединенными Штатами вопиюще очевидна. Но она должна быть сосредоточена на предотвращении катастрофического сценария между двумя странами", — считает обозреватель.

Комментарии депутата Госдумы РФ

Комментируя статью Игнатиуса член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик отметил, что если Белый дом не пойдет на диалог, Кремль будет действовать теми способами и методами, которые считает нужными. По его словам, Россия давно обозначила свои позиции и заявила, что ни теоретическое, ни практическое вступление Украины в НАТО для Москвы неприемлемо.

Позиция Украины

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможность переговоров с Россией отметил, что диалог возможен только в случае уважения со стороны Кремля территориальной целостности и суверенитета Украины. Однако на данный момент очевидно, что Путин не проявляет такую готовность.

По словам украинского лидера, разблокировать отношения между двумя враждующими странами можно после того, как Россия разблокирует Черное море.

Ранее сообщалось, что глава Папа Франциск предложил Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину провести переговоры по урегулированию полномасштабной войны. Понтифик готов для этого предоставить инфраструктуру Ватикана.