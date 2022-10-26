"Нужно начать диалог": в Украину прибыл президент Гвинеи-Бисау с посланием от Путина (видео)

В ответ на призывы к "возобновлению отношений" между Украиной и Россией Зеленский предложил стране-агрессору разблокировать Черное море.

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Президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало прибыл с официальным визитом в Украину. Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

В частности, Эмбало приехал в Украину на следующий день после того, как провел встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

Лидер африканской страны прибыл в Киев, чтобы передать Владимиру Зеленскому послание от главы Кремля о готовности вести переговоры по урегулированию полномасштабной войны.

[ + – ] Президент Гвинеи-Бисау приехал к Зеленскому с посланием от Путина

Выступая на общей пресс-конференции по итогам переговоров, президент Гвинеи-Бисау назвал Украину стратегическим партнером. Вместе с этим, по словам Эмбало, его страна не будет отказываться от сотрудничества с Россией даже на фоне полномасштабного вторжения.

"И я не скрываю, что Россия всегда была наш стратегический партнер. И даже на фоне войны стратегическое партнерство остается… Я посетил несколько ваших регионов и городов, абсолютно разбомбленных Россией. Я просто шокирован, очень грустно говорить об этом. Как братская страна, как друг… давайте подумаем, что мы можем вместе сделать, чтобы появилось желание хотя бы начать диалог", — продолжил лидер африканского государства на пресс-конференции.

Зеленский, отвечая на реплику Эмбало, подчеркнул, что Россия уже использовала для атак на украинские города около 400 иранских дронов-камикадзе "Герань-2". Послание от Путина о готовности вести переговоры глава государства назвал спланированной риторикой, направленной на внутреннюю аудиторию России и страны, которые до сих пор не разорвали отношения с Кремлем.

По словам Зеленского, диалог возможен при условии, если Москва будет уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, но на сегодняшний день Путин не демонстрировал такую готовность.

В ответ на призывы к "разблокированию отношения" между двумя странами президент заявил, что Россия сперва должна разблокировать Черное море.

[ + – ] Президент Гвинеи-Бисау приехал к Зеленскому с посланием от Путина

Напомним, что дипломатические отношения с Республикой Гвинея-Бисау Украина установила в феврале 2009 года. Страны подтвердили желание развивать отношения дружбы и сотрудничества на основе взаимного уважения и суверенного равенства в соответствии с целями и принципами Устава ООН.

Стоит отметить, что накануне в росСМИ появилась информация о том, что Папа Римский Франциск предложил Путину и Зеленскому провести переговоры в Ватикане. Ватикан, по данным пропагандистов, также готов выступить посредником между Украиной и Россией для достижения мира и прекращения боевых действий.