"Потрібно розпочати діалог": в Україну прибув президент Ґвінеї-Бісау з посланням від Путіна (відео)

У відповідь на заклики до "відновлення відносин" між Україною та Росією Зеленський запропонував країні-агресорові розблокувати Чорне море.

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Президент Республіки Ґвінея-Бісау Умару Сісоку Ембало прибув із офіційним візитом до України. Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, Ембало приїхав в Україну наступного дня після того, як провів зустріч із російським президентом Володимиром Путіним.

Лідер африканської країни прибув до Києва, щоб передати Володимиру Зеленському послання від глави Кремля про готовність вести переговори щодо врегулювання повномасштабної війни.

[ + – ] Президент Ґвінеї-Бісау приїхав до Зеленського з посланням від Путіна

Виступаючи на спільній пресконференції за підсумками переговорів, президент Ґвінеї-Бісау назвав Україну стратегічним партнером. Водночас, за словами Ембало, його країна не відмовлятиметься від співпраці з Росією навіть на тлі повномасштабного вторгнення.

"І я не приховую, що Росія завжди була нашим стратегічним партнером. І навіть на тлі війни стратегічне партнерство залишається… Я відвідав кілька ваших регіонів і міст, абсолютно розбомблених Росією. Я просто шокований, дуже сумно говорити про це. Як братська країна, як друг… давайте подумаємо, що ми можемо разом зробити, щоб з'явилося бажання хоча б розпочати діалог", — продовжив лідер африканської держави на пресконференції.

Зеленський, відповідаючи на репліку Ембало, наголосив, що Росія вже використала для атак на українські міста близько 400 іранських дронів-камікадзе "Герань-2". Послання від Путіна про готовність вести переговори глава держави назвав спланованою риторикою, спрямованою на внутрішню аудиторію Росії та країни, які досі не розірвали стосунків із Кремлем.

За словами Зеленського, діалог можливий за умови, якщо Москва поважатиме територіальну цілісність та суверенітет України, але на сьогоднішні Путін не демонстрував такої готовності.

У відповідь на заклики до "розблокування відносин" між двома країнами президент заявив, що Росія спершу має розблокувати Чорне море.

[ + – ] Президент Ґвінеї-Бісау приїхав до Зеленського з посланням від Путіна

Нагадаємо, що дипломатичні відносини з Республікою Ґвінея-Бісау Україна встановила у лютому 2009 року. Країни підтвердили бажання розвивати відносини дружби та співробітництва на основі взаємної поваги та суверенної рівності відповідно до цілей та принципів Статуту ООН.

Варто зазначити, що напередодні в росЗМІ з'явилася інформація про те, що Папа Римський Франциск запропонував Путіну та Зеленському провести переговори у Ватикані. Ватикан, за даними пропагандистів, також готовий виступити посередником між Україною та Росією для досягнення миру та припинення бойових дій.