У Путіна заявили про готовність вести переговори з Україною та США, — МЗС КНР

За словами речника МЗС КНР Ван Веньбіня, про це стало відомо з телефонної розмови міністрів закордонних справ Китаю та Росії.

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Офіційний представник МЗС КНР Ван Веньбінь заявив, що Росія готова сісти за стіл переговорів із представниками України та Сполучених Штатів, повідомляє китайське державне видання Global Times. Речник дипломатичного відомства зазначив, що китайська сторона підтримує таку ініціативу.

За словами Ван Веньбіня, про готовність Москви вести тристоронні переговори стало відомо після телефонної розмови глави МЗС РФ Сергія Лаврова зі своїм китайським колегою Ван І. Саме Лавров заявив про готовність РФ вести діалог з Україною та США.

Про те, що між головами дипломатичних відомств РФ та КНР відбулася телефонна розмова, стало відомо 27 жовтня. У пресслужбі МЗС Росії опублікували матеріал про це, однак у повідомленні жодного слова не сказано про готовність Кремля до будь-яких переговорів. Єдине, що стосувалося української тематики, — це слова Лаврова про хід війни в Україні та зусилля російської сторони щодо припинення провокацій з використанням компонентів зброї масового знищення.

Що говорять про переговори в американських ЗМІ

Оглядач The Washington Post ">Девід Ігнатіус пише, що необхідність початку переговорного процесу між лідерами двох держав "кричущо очевидна". За його словами, президенту Джо Байдену слід було б прислухатися до російського колеги та піти на діалог, щоб уникнути катастрофічних наслідків від прямого воєнного конфлікту США та РФ.

"Необхідність великих дипломатичних зусиль між Росією та Сполученими Штатами кричущо очевидна. Але вона має бути зосереджена на запобіганні катастрофічному сценарію між двома країнами", — вважає оглядач.

Коментарі депутата Держдуми РФ

Коментуючи статтю Ігнатіуса член комітету Держдуми з міжнародних справ Дмитро Белик зазначив, що якщо Білий дім не піде на діалог, Кремль діятиме тими способами та методами, які вважає за потрібні. За його словами, Росія давно позначила свої позиції і заявила, що ні теоретичний, ні практичний вступ України до НАТО для Москви є неприйнятним.

Позиція України

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський, коментуючи можливість переговорів із Росією, зазначив, що діалог можливий лише у разі поваги з боку Кремля територіальної цілісності та суверенітету України. Однак наразі очевидно, що Путін не виявляє такої готовності.

За словами українського лідера, розблокувати відносини між двома країнами, що ворогують, можна після того, як Росія розблокує Чорне море.

Раніше повідомлялося, що глава Папа Франциск запропонував Володимиру Зеленському та Володимиру Путіну провести переговори щодо врегулювання повномасштабної війни. Понтифік готовий надати інфраструктуру Ватикану.