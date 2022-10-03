Туреччина доклала руку: як Росія продає вкрадене в Україні зерно, – розслідування

Журналісти з'ясували, що вкрадене зерно везли вантажівками з літерами "Z" та залізницею з Мелітополя до Криму. Роль Туреччини у вивезенні українського зерна дуже важлива, вона відіграла роль у переговорах Києва та Москви щодо розблокування експорту продовольства, зауважили автори розслідування.

Related video

Росія сфальсифікувала документи та використала морські хитрощі для крадіжки українського зерна на суму не менше 530 мільйонів доларів. Про це йдеться у спільному розслідуванні агентства Associated Press та телеканалу PBS.

Один із прикладів був минулого літа, коли в Лівані пришвартувалося вантажне 138-метрове судно Laodicea. Українські дипломати сказали, що на його борту вкрадене Росією зерно. Дипломати просили ліванську владу заарештувати корабель.

У Кремлі вважають ці заяви хибними, а генпрокурор Лівану підтримав проросійську думку. У результаті він вирішив, що 10 тисяч тонн ячменю та пшеничного борошна можна розвантажувати, сказано у матеріалі.

Корабель Laodicea належить Сирії, він брав участь у складній операції РФ з контрабанди. Журналісти вивчали супутникові знімки та дані морських транспондерів, щоб простежити приблизно за 30 кораблями. Судна виконали понад 50 рейсів щодо перевезення зерна з тимчасово окупованих Росією територій України.

Вантаж поїхав до Туреччини, Сирії, Лівану — як вивозили зерно з України?

Юристи вважають вивіз зерна крадіжкою та воєнним злочином. Росіяни встигли вивезти вантаж до Туреччини, Сирії, Лівану та інших країн. За крадіжкою зерна стоять багаті бізнесмени та держкомпанії з Росії та Сирії. Частина контор потрапила під санкції США та Євросоюзу.

[ + – ] Росія вивезла з України зерно на суму щонайменше 530 мільйонів доларів

Зерно та борошно на судно Laodicea могли завантажити у Мелітополі. Ще 9 липня у соцмережах з'явилося відео, на якому потяг під'їхав до Мелітопольського елеватора. На зелених вагонах було видно назву російської компанії "Агро-Фрегат".

Через тиждень ставленик окупантів Андрій Сігута провів пресконференцію та сказав, що зерно "забезпечить продовольчу безпеку" окупованих Росією регіонів України. Його "адміністрація" мала оцінити врожай і визначити обсяг для продажу.

Під час промови проросійського чиновника, озброєний солдат охороняв вантажівки, з яких розвантажували пшеницю біля млина. Робітники вантажили борошно в білі мішки, схожі на ті, що приїхали до Лівану на борту Laodicea за кілька тижнів, зауважили автори.

Мер Мелітополя Іван Федоров у спілкуванні з AP зазначив, що загарбники вивезли багато зерна залізницею та вантажівками до портів РФ та анексованого Криму. Вантажівки були із літерами "Z" — символами війни проти України.

Вагони із зерном везли із Феодосії до Туреччини

Вагони "Агро-Фрегата" бачили у Феодосії — там разом із вантажівками їх розвантажували на кораблі в порту. Супутникові знімки від 11 липня зафіксували судно Laodicea у Феодосії. Транспондер корабля вимкнули, а вантажні відсіки відкрили та заповнювали борошном із вантажівок.

Через два тижні після того, як корабель Laodicea зайшов до ліванського порту Тріполі, стверджувалося, що зерно перевозили з російського порту з іншого боку Чорного моря. Агентство AP отримало копію декларації про вантаж, в якій зазначено, що зерно відправляли з Кавказу. У декларації йшлося про відправку 10 тисяч тонн російського ячменю та борошна у мішках.

Відправник вантажу — компанія "Агро-Фрегат", а покупець — оптова компанія Loyal Agro зі штаб-квартирою в Туреччині. Представник Loyal Agro Мухаммед Джума сказав, що компанія прийняла 5 тисяч тонн борошна, а залишок відправили до сирійського Тартуса.

[ + – ] У сирійський Тартус відправили залишок борошна з Туреччини

"У нас була угода з Росією, борошно надійшло з Росії. Якби це борошно було вкрадено, влада Лівану не дозволила б його ввозити", — підкреслив він.

Судно Laodicea не могло забрати вантаж на Кавказі, як зазначено у декларації. Цьому кораблю потрібно понад 8 метрів глибини, щоб не сісти на мілину. Порти на Кавказі можуть прийняти кораблі, яким треба не більше ніж 5,3 метрів глибини. Порт у Феодосії вдвічі більше потреб Laodicea.

Laodicea належить сирійській держкомпанії Syriamar Shipping Ltd. З 2015 року перевізник перебуває під санкціями США через зв'язок із режимом президента Сирії Башара Асада. Журналісти виявили 10 рейсів з України до портів Туреччини, Сирії та Лівану судами Laodicea, Souria та Finikia.

Зерно з України вивозив підрядник ВМС Росії

Ще одна російська компанія, яка брала участь у крадіжці українського зерна, — це "Об'єднана суднобудівна корпорація" (ОСК). Підрядник будує кораблі та субмарини для Військово-морських сил РФ.

ОСК через свою "дочку" Crane Marine Contractor купила 3 вантажні судна за кілька тижнів до того, як Володимир Путін розпочав вторгнення в Україну. Для фірми, яка постачає важкі платформи для нафтогазової промисловості, це було дивне рішення.

Три судна виконали щонайменше 17 рейсів із Криму до портів Туреччини та Сирії. У середині червня супутникові знімки зафіксували 170-метровий вантажний корабель "Михайло Ненашев" у зерновому терміналі Авліта у Севастополі.

Вже 25 червня судно зайшло до турецького порту Дертйол, через 2 дні судно "Михайло Ненашев" пришвартувалося до пристані металургійної компанії MMK Metalurji. Там крани перевантажили пшеницю з корабля у вантажівки, які виїхали у невідомому напрямку.

MMK Metalurji — турецьке дочірнє підприємство російського "Магнітогорського металургійного комбінату", яке під контролем мільярдера Віктора Рашнікова, наближеного до Путіна.

[ + – ] MMK Metalurji знаходиться під контролем російського мільярдера Віктора Рашнікова

Як і у випадку з Laodicea, корабель "Михайло Ненашев" не зміг би стати в порту Кавказ через необхідну глибину.

Генеральний директор компанії Windward, що займається аналізом морських даних Амі Даніель, сказав, що контрабандисти часто підробляють транспортні декларації, щоб приховати справжнє походження вантажу.

"Незаконна фальсифікація — це тактика, яку використовують зловмисники для приховування походження товарів, які вони перевозять, чи то з метою ухилення від санкцій, контрабанди незаконних товарів чи інших злочинів", — пояснив він.

Український аграрний холдинг HarvEast повідомив, що Росія вкрала щонайменше 200 тисяч тонн зерна. Виконавчий директор холдингу Дмитро Кушнір заявив, що його компанія втратила близько 50 мільйонів доларів. Працівники в окупованому Маріуполі бачили, як зерно вивозять до Росії, а його подальші покупці — країни Близького Сходу, Африки та Азії.

"Щоб вкрасти, вони просто везуть його в Ростов і Таганрог, невеликі російські порти, змішують із російським зерном і кажуть, що все це російське зерно", — пояснив Кушнір.

Супутникові знімки та дані транспондерів свідчать, що до великих вантажних кораблів біля російського узбережжя підходили менші судна із зерном із кримських та російських портів, приховуючи реальне походження вантажу. Потім великі кораблі везли суміш до Єгипту, Лівії, Іраку та Саудівської Аравії.

Турецькі компанії купували вкрадене зерно

Турецька компанія Yayla Agro, яка займається виробництвом готових до вживання продуктів, визнала, що купила 8,8 тисяч тонн кукурудзи, яку доставило російське судно "Федор" до турецького порту Бандирма 17 червня. Вантаж коштував 2,7 мільйона доларів. Компанія заперечує, що купила вкрадене зерно з України, наполягаючи на тому, що в документах було зазначено про його відвантаження в російському порту "Кавказ".

На супутникових знімках від 12 червня видно, як судно "Федор" вантажили у Севастополі. Yayla Agro купила 7 тисяч тонн кукурудзи, привезених російським кораблем "Святий Миколай" 24 червня. Супутникові знімки свідчать, що за 6 днів до цього судно завантажували в Севастополі, а в документах прописали "Кавказ".

AP робить висновок, що роль Туреччини у крадіжці українського зерна особливо чутлива, оскільки країна НАТО відіграла важливу роль у переговорах між Києвом та Москвою щодо розблокування експорту продовольства з України.

[ + – ] Туреччина відіграла важливу роль у переговорах між Києвом та Москвою щодо розблокування експорту продовольства з України

Є ознаки того, що уряд Туреччини отримував украдене зерно з України. AP та PBS виявили рейси з Криму до Туреччини, які виконали судна "Михайло Ненашев", Laodicea та Souria. Ці кораблі були пришвартовані біля елеваторів, які контролює Турецька зернова рада — держорганізація, яка імпортує та експортує зерно та іншу агропродукцію. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу сказав у червні, що його країна не виявила ознаки крадіжки.

"Ми отримуємо такі твердження. Така інформація надходить іноді від української сторони. Ми ставимося до неї дуже серйозно та ретельно розслідуємо. У нашому розслідуванні про походження товарів, портів та кораблів після заяв про Туреччину ми побачили, що в записах щодо країні походження вказана Росія", — пояснив Чавушоглу.

AP пише, що незважаючи на записи в документах, контрабанда українського зерна продовжується. Судно "Матрос Кошка" компанії Crane Marine Contractor вирушило минулого тижня до північної частини Чорного моря із заявленим пунктом призначення порт "Кавказ". Корабель уже відключив транспондер. Супутникові знімки за 29 вересня доводять, що 161-метрове судно надійшло у зерновий термінал у Севастополі.

Нагадаємо, що через війну Росії в Україні майже 10 млн тонн українського зерна виявилися непридатними. Кожне шосте зерносховище місткістю 58 млн. тонн було пошкоджено обстрілами.

Володимир Путін раніше виступив за обмеження експорту зерна з України. На його думку, європейські країни доставляють урожай лише собі.