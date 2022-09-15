Супутникові дані показують, як РФ знищила 10 млн тонн українського зерна (фото)

Російські бомбардування знищують тисячі тонн зерна, загрожуючи поставкам продовольства до країн, що залежать від експорту пшениці.

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Згідно з новим аналізом супутникових знімків, майже 10 млн т українського зерна було пошкоджено внаслідок російського вторгнення. Кожне шосте зерносховище загальною місткістю 58 млн т або було пошкоджене, зруйноване, або перейшло під контроль Росії, пише wired.com.

Аналітики з Conflict Observatory повідомили про виявлення "суттєвих доказів пошкоджень зерносховищ внаслідок невиборчого чи цілеспрямованого бомбардування". Війна триває, і українські "фермери не зможуть садити озиму пшеницю", бо в країні виникла гостра нестача зерносховищ. Таку думку висловив Натаніель Реймонд, керівник Лабораторії гуманітарних досліджень та лектор Єльської школи громадської охорони здоров'я та співавтор дослідження.

[ + – ] Супутниковий знімок пошкоджених зерносховищ

Conflict Observatory спільно з Національною лабораторією Ок-Ріджа Міністерства енергетики США розробила алгоритм виявлення об'єктів на основі аналізу комерційних супутникових знімків, щоб знайти раніше невідомі сховища, які були пошкоджені під час військових дій. Хоча дослідникам не вдалося проаналізувати всі об'єкти — у країні налічується близько 1300 зерносховищ, з яких у звіті вивчено 344 — це наймасштабніша оцінка на сьогодні, йдеться у матеріалі.

"Кількість зерна, яку можна зберігати на об'єктах, вивчених нами, становить майже чверть запасів зерна в Україні", — сказав Реймонд.

[ + – ] На знімку позначені місця ударів, завданих російськими військами Фото: Maxar

В Україні гостро відчувається потреба у стабільній інфраструктурі для зберігання зерна. Зернові та інші культури часто необхідно зберігати у дуже специфічних умовах, щоб вони не зіпсувалися. Будь-яка зміна таких факторів, як температура або вологість, може різко скоротити термін зберігання часу. Відповідно до звіту, навіть якщо структура сховища здається зовні неушкодженою, незначні збитки можуть призвести до погіршення умов зберігання, наголошують фахівці.

"Такі об'єкти, як лікарні чи школи, які ми розглядали у попередніх звітах, можуть витримати більше пошкоджень, ніж зерновий бункер, зроблений з алюмінію", — каже Реймонд.

[ + – ] Пошкоджені сховища зерна Фото: Maxar

Єгипет, Індонезія, Бангладеш та Ємен сильно залежать від українського зерна. Близько 40% екстрених постачань пшениці Світової продовольчої програми надходить з України.

І хоча незрозуміло, чи були зерносховища атаковані російськими військами безпосередньо чи постраждали внаслідок інших ударів по транспортній інфраструктурі, поряд з якою вони розташовані, заступник помічника держсекретаря США Метью Стейнхелфер вважає, що напад на продовольчу та сільськогосподарську інфраструктуру України порушує міжнародне право.