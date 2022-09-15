Спутниковые данные показывают, как РФ уничтожила 10 млн тонн украинского зерна (фото)

Российские бомбардировки уничтожают тысячи тонн зерна, угрожая поставкам продовольствия в страны, зависящие от экспорта пшеницы.

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Согласно новому анализу спутниковых снимков, почти 10 млн т украинского зерна были повреждены в результате российского вторжения. Каждое 6-ое зернохранилище общей вместимостью 58 млн т, либо было повреждено, разрушено, либо перешло под контроль России, пишет wired.com.

Аналитики из Conflict Observatory сообщили об обнаружении "существенные доказательства повреждений зернохранилищ в результате неизбирательной или целенаправленной бомбардировки". Война продолжается, и украинские "фермеры не смогут сажать озимую пшеницу", потому что в стране возникла острая нехватка зернохранилищ. Такое мнение высказал Натаниэль Рэймонд, руководитель Лаборатории гуманитарных исследований и лектор Йельской школы общественного здравоохранения и соавтор исследования.

[ + – ] Спутниковый снимок поврежденных зернохранилищ

Conflict Observatory совместно с Национальной лабораторией Ок-Риджа Министерства энергетики США разработала алгоритм обнаружения объектов на основе анализа коммерческих спутниковых снимков, чтобы найти ранее неопознанные хранилища, которые были повреждены в ходе военных действий. Хотя исследователям не удалось проанализировать все объекты — в стране насчитывается около 1300 зернохранилищ, из которых в отчете изучено 344 — это самая масштабная оценка на сегодняшний день, говорится в материале.

"Количество зерна, которое можно хранить на объектах, изученных нами, составляет почти четверть запасов зерна в Украине", — сказал Рэймонд.

[ + – ] На снимке отмечены места ударов, нанесенных российскими войсками Фото: Maxar

В Украине остро ощущается потребность в стабильной инфраструктуре хранения зерна. Зерновые и другие культуры часто необходимо хранить в очень специфических условиях, чтобы они не испортились. Любое изменение таких факторов , как температура или влажность, может резко сократить термин хранения время. Согласно отчету, даже если структура хранилища кажется внешне неповрежденной, незначительный ущерб может привести к ухудшению условий хранения, подчеркивают специалисты.

"Такие объекты, как больницы или школы, которые мы рассматривали в предыдущих отчетах, могут выдержать больше повреждений, чем зерновой бункер, сделанный из алюминия", — говорит Рэймонд.

[ + – ] Поврежденные хранилища зерна Фото: Maxar

Египет, Индонезия, Бангладеш и Йемен, сильно зависят от украинского зерна. Около 40% экстренных поставок пшеницы Всемирной продовольственной программы поступает из Украины.

И хотя неясно, были ли зернохранилища атакованы российскими войсками напрямую или пострадали в результате других ударов по транспортной инфраструктуре, рядом с которой они расположены, заместитель помощника госсекретаря США Мэтью Стейнхелфер считает, что нападение на продовольственную и сельскохозяйственную инфраструктуру Украины нарушает международное право.