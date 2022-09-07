"Нас кинули": Путін запропонував обмежити вивіз зерна з України (відео)

Президент Росії запропонував обмежити експорт зерна з України, оскільки країни Євросоюзу нібито постачають урожай виключно собі.

Президент Росії Володимир Путін запропонував обмежити експорт зерна з України, оскільки країни Євросоюзу постачають урожай виключно собі. Таку заяву глава держави-агресора зробив у ході Східного економічного форуму 2022 року, який відбувається у Владивостоці.

Із його слів, Росія зробила все можливе для розблокування експорту українського зерна. Однак, як стверджує Путін, увесь урожай був направлений країнам Євросоюзу, а не державам, що розвиваються, через що у світі може посилитися гуманітарна та продовольча криза.

"Ми зробили все, щоб українське зерно було вивезене. Результат: усе зерно направлене не в країни, що розвиваються, а в країни Євросоюзу", — продовжив Путін, виступаючи на СЕФ-2022.

У цьому контексті глава Кремля запропонував обмежити вивезення українського зерна та не виключив, що може обговорити це питання з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Крім цього, як стверджує Путін, неотримання найбіднішими країнами врожаю призводить до того, що у світі зростають ціни на продовольство.

"Якщо виключити Туреччину як країну-посередника, то практично все зерно, що вивозиться з України, спрямоване не в країни, що розвиваються, і в найбідніші країни, а в країни ЄС. За Всесвітньою програмою продовольства ООН, яка якраз і передбачає допомогу країнам, які найбільше цього потребують, завантажили всього два кораблі. Підкреслю, лише два з 87. На них вивезли 60 тисяч тонн продовольства з двох мільйонів тонн. Це всього 3%, які спрямовані в країни, що розвиваються", — додав глава Кремля.

Під час підписання зернової угоди на Росію, за словами Путіна, чинили тиск "квазіпартнери" та "геополітичні партнери". Країни Заходу нібито вимагали забезпечити інтереси найбідніших економік і запобігти світовому голоду, через що Кремль погодився підписати документ про розблокування українських портів.

"Учергове нас кинули, надули. І не тільки нас, а й найбідніші країни під приводом забезпечення інтересів", — резюмував Путін, виступаючи в межах СЕФ-2022.

[ + – ] Володимир Путін запропонував обмежити вивіз зерна з України

Варто зазначити, що станом на 5 вересня з українських портів вийшли 50 кораблів із зерном. Більшість суховантажів із урожаєм прибули в Туреччину.

Також повідомлялося, що МЗС РФ поскаржилося на небажання Заходу скасовувати санкції проти Росії після розблокування українських портів і початку постачання зерна.