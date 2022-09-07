"Нас кинули": Путин предложил ограничить вывоз зерна из Украины (видео)

Президент России предложил ограничить экспорт зерна из Украины, поскольку страны Евросоюза якобы поставляют урожай исключительно себе.

Президент России Владимир Путин предложил ограничить экспорт зерна из Украины, поскольку страны Евросоюза поставляют урожай исключительно себе. Такое заявление глава страны-агрессора сделал в ходе Восточного экономического форума 2022, который проходит во Владивостоке.

По его словам, Россия сделала все возможное для разблокировки экспорта украинского зерна. Однак, как утверждает Путин, весь урожай был направлен странам Евросоюза, а не развивающимся государствам, из-за чего в мире может усугубиться гуманитарный и продовольственный кризис.

"Мы сделали все, чтобы украинское зерно было вывезено. Результат: все зерно направлено не в развивающиеся страны, а в страны Евросоюза", — продолжил Путин, выступая на ВЭФ-2022.

В этом контексте глава Кремля предложил ограничить вывоз украинского зерна и не исключил, что может обсудить данный вопрос с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Кроме этого, как утверждает Путин, неполучение беднейшими странами урожая приводит к тому, что в мире растут цены на продовольствие.

"Если исключить Турцию как страну-посредника, то практически все зерно, вывозимое из Украины, направлено не в развивающиеся и беднейшие страны, а в страны ЕС. По Всемирной программе продовольствия ООН, которая как раз и подразумевает помощь самым нуждающимся странам, было загружено всего два корабля. Подчеркну, только два из 87. На них было вывезено 60 тысяч тонн продовольствия из двух миллионов тонн. Это всего 3% процента, которые направлены в развивающиеся страны", — добавил глава Кремля.

При подписании зерновой сделки на Россию, по словам Путина, оказывали давление "квазипартнеры" и "геополитические партнеры". Страны Запада якобы требовали обеспечить интересы беднейших экономик и предотвратить мировой голод, из-за чего Кремль согласился подписать документ о разблокировке украинских портов.

"В очередной раз нас кинули, надули. И не только нас, но и беднейшие страны, под предлогом обеспечения интересов", — резюмировал Путин, выступая в рамках ВЭФ-2022.

[ + – ] Владимир Путин предложил ограничить вывоз зерна из Украины

Стоит отметить, что по состоянию на 5 сентября из украинских портов вышли 50 кораблей с зерном. Большая часть сухогрузов с урожаем прибыли в Турцию.

Также сообщалось, что МИД РФ пожаловался на нежелание Запада отменять санкции против России после разблокировки украинских портов и начала поставок зерна.