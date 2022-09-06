Обещали, но не сделали: Лавров пожаловался, что Запад не хочет отменять санкции против РФ

Глава МИД РФ заявил, что западные страны мешают российскому продовольствию попасть на мировые рынки. Сейчас Москва решает этот вопрос с ООН.

Страны Запада не сдержали обещания отменить санкции в отношении России в обмен на обеспечение безопасности поставок украинского зерна по коридору, согласованному на переговорах в Стамбуле. Об этом во вторник, 6 сентября, в ходе брифинга сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает агентство "РИА Новости".

По словам главы МИД РФ, обещание о снятии с России санкций, которые, по его словам, блокируют поставки российского продовольствия, западными странами выполнено не было, хотя соответствующие договоренности были заключены с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.

Лавров добавил, что сейчас Москва работает с ООН над тем, чтобы договоренности, подписанные в Стамбуле, были выполнены.

В июне этого года Европейский Союз официально сообщил, что вводимые им санкции никак не затрагивают поставки российской продовольственной продукции на внешние рынки. С аналогичным заявлением также выступали и Соединенные Штаты. Какие именно ограничения препятствуют экспорту продовольствия из РФ российские власти не уточняют.

Напомним, в июле Россия, Украина, Турция и ООН подписали в Стамбуле соглашения, регламентирующие обеспечение безопасного коридора для экспорта украинского зерна через заблокированные из-за войны порты.

Ранее мы писали, что во внутреннем докладе правительства России говорится грядущих экономических проблемах государства-агрессора — согласно анализу, РФ столкнется с длительной и глубокой рецессией из-за американских и европейских санкций, а многие основополагающие отрасли окажутся под угрозой.