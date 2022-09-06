Обіцяли, але не зробили: Лавров поскаржився, що Захід не хоче скасовувати санкції проти РФ

Глава МЗС РФ заявив, що західні країни заважають російському продовольству потрапити на світові ринки. Наразі Москва вирішує це питання з ООН.

Країни Заходу не дотрималися обіцянки скасувати санкції щодо Росії в обмін на забезпечення безпеки постачання українського зерна коридором, погодженим на переговорах у Стамбулі. Про це у вівторок, 6 вересня, під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляє агентство "РИА Новости".

За словами глави МЗС РФ, обіцянку про зняття з Росії санкцій, які, за його словами, блокують постачання російського продовольства, західними країнами виконано не було, хоча відповідні домовленості були укладені з генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррешем.

Лавров додав, що зараз Москва працює з ООН над тим, щоб домовленості, підписані у Стамбулі, було виконано.

У червні цього року Європейський Союз офіційно повідомив, що санкції, які він вводить, ніяк не зачіпають поставки російської продовольчої продукції на зовнішні ринки. З аналогічною заявою також виступали Сполучені Штати. Які саме обмеження перешкоджають експорту продовольства з РФ, російська влада не уточнює.

Нагадаємо, у липні Росія, Україна, Туреччина та ООН підписали у Стамбулі угоди, що регламентують забезпечення безпечного коридору для експорту українського зерна через заблоковані через війну порти.

Раніше ми писали, що у внутрішній доповіді уряду Росії йдеться про майбутні економічні проблеми держави-агресора — згідно з аналізом, РФ зіткнеться з тривалою і глибокою рецесією через американські та європейські санкції, а багато основних галузей опиняться під загрозою.