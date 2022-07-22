Тепер офіційно: Україна підписала документ про експорт зерна морським шляхом (відео)

Представник України Олександр Кубраков підписав договір лише з Туреччиною та ООН. З Росією українська сторона не укладала жодних спільних угод.

У п'ятницю, 22 липня, Україна та РФ у палаці Долмабахче (Туреччина) підписали документ про вивезення зерна з України морським шляхом. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Підписання відбулося у присутності президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

Українську сторону на церемонії підписання представляв Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. Туреччину — міністр оборони Хулусі Акар. Росію представляв міністр оборони Сергій Шойгу. Також на підписанні був присутній генсек ООН Антоніу Гутереш.

Акар і Гутерреш, зі свого боку підписали дзеркальний документ із представником РФ. Оскільки Україна не підписувала прямого договору з країною-агресорором. "Ініціативу щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів" українська сторона підписала лише з Туреччиною та ООН.

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"Україна не підписує жодних документів з Росією. Не буде супроводу транспорту російськими кораблями та присутності представників РФ у портах України. У разі провокацій — негайна військова відповідь", — прокоментував ситуацію радник Офісу Президента України Михайло Подоляк.

Контроль портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" залишається за українською стороною. Знаходження в цих портах інших суден, крім тих, що мають забезпечувати експорт зерна та пов'язаних з ним харчових продуктів та добрив, не передбачається.

Підписання двох "дзеркальних" документів означає, що експорт зерна з Одеси, Чорноморська та Південного може розпочатися вже наступного тижня.

Експорт зерна з України — що передувало розв'язанню питання

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок, 11 липня, поговорив телефоном із президентом РФ Володимиром Путіним про можливість експорту зерна з України.

"Час зробити кроки за планом ООН з безпечного коридору для експорту зерна в Чорному морі", — сказав Ердоган.

"Туреччина готова виділити 20 суден, щоб вивезти зерно з України, вона забезпечить транспортування продукції своєю територією. Очікуємо на відповідь з цього приводу від Зеленського і Путіна", — наголосив він.

Наступного дня, 12 липня, голова ОПУ Андрій Єрмак назвав розблокування українських портів одним із ключових складових глобальної продовольчої безпеки.

За його словами, сильні позиції наших військових у Чорному морі дозволять повернути безпечну навігацію кораблів, що також є важливим для забезпечення захисту національної та регіональної безпеки.

"Питання розблокування експорту українського зерна має вирішуватися під егідою ООН. Генсекретар Антоніу Гутерреш залучений до цього процесу, ми вдячні йому за це", — додав Єрмак.

Своє бачення ситуації висловив голова МЗС України Дмитро Кулеба. В інтерв'ю іспанському El Pais він заявив про те, що Україна перебуває "за два кроки від домовленості з Росією" щодо вивезення зерна.

"Ми за два кроки від домовленості з Росією. Необхідно розв'язати питання безпеки, пов'язані з позицією Росії. Ми у фінальній фазі і зараз все залежить від Росії. Якщо вони дійсно захочуть, то скоро почнеться експорт зерна. Якщо вони використовують це, щоб продовжувати грати у свої "Голодні ігри", вони продовжуватимуть наполягати на важливості переговорів", — сказав він.

У середу, 13 липня, у Стамбулі ухвалили рішення створити координаційний центр для вирішення "зернового питання". Переговори між Україною, Росією, Туреччиною та ООН щодо вивезення українського зерна тривали понад три години. Вони проходили за зачиненими для преси дверима. Після закінчення офіційний представник ООН Фархан Хак у Нью-Йорку заявив журналістам про те, що вони мають позитивний результат.

"Ставки не можуть бути більшими для десятків сотень тисяч людей, які зіткнулися із примарою голоду в Африці та інших бідних країнах через битви, що охопили одну з провідних зерновиробних областей світу", — категорично заявив Фархан Хак.

Чому стало актуальним питання експорту зернових

Через війну з Росією Україна не змогла виконати своїх зобов'язань щодо експорту зерна до країн Європи та Африканського континенту. У світі заговорили про продовольчу кризу. Адже наша країна є важливим експортером пшениці та зернових, таких як ячмінь та кукурудза. Він додатково забезпечив практично половину всієї соняшникової олії, що реалізується на міжнародних ринках.

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Крім того, через блокаду російськими військовими цивільного судноплавства в Чорному морі світовим компаніям із морського транспортування довелося використовувати канал Суліна для транспортування агропродукції. Це призвело до накопичення великої кількості суден і значного навантаження каналу.

Наразі Україна завдяки своїм військовим частково відновила експорт агропродукції річковим шляхом. Два дні тому до нашої країни після звільнення від російських загарбників острова Зміїний прибули перші кораблі, які повезуть зерно на експорт.

До речі, використання для експорту зернових глибоководного каналу Дунай — Чорне море стало можливим завдяки звільненню від російських окупантів острова Зміїний, адже острів має стратегічне значення, оскільки дозволяє контролювати надводну та частково повітряну ситуацію на Півдні України, чим і користувався окупант, блокуючи рух цивільних кораблів у південній частині нашої країни.

Нагадаємо, 19 липня, за підсумками зустрічі з Ердоганом, президент РФ Володимир Путін повідомив, що сторонам вдалося просунутися в питанні організації коридору для вивезення зернових з українських портів, заблокованих російськими військами.

У ході тригодинних переговорів у Стамбулі 13 липня сторони вирішили створити в Туреччині координаційний центр для вирішення "зернового питання". Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив сподівання, що на наступній зустрічі підпишуть відповідну угоду.