В Туреччині завершилися переговори щодо експорту зерна з України: що вирішили

Переговори тривали понад три години і проходили за зачиненими дверима. Точку у питанні "зернового коридору" мають намір поставити на зустрічі, запланованій наступного тижня.

У середу, 13 липня, у Стамбулі ухвалили рішення створити координаційний центр для вирішення "зернового питання". Про це повідомили у Міністерстві оборони Туреччини.

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У відомстві додали, що наступного тижня сторони знову зустрінуться у Туреччині для обговорення проблеми. Тоді ж буде підписано підсумковий документ.

Це підтвердив генсек ООН Антоніу Гутерреш. Він висловив сподівання, що наступний етап переговорів щодо зерна призведе до офіційної угоди.

Переговори між Україною, Росією, Туреччиною та ООН щодо вивезення українського зерна тривали понад три години. Вони проходили за зачиненими для преси дверима.

Переговори стартували із зустрічі представників України та Туреччини. І лише після них розпочалася розширена зустріч.

Після закінчення офіційний представник ООН Фархан Хак у Нью-Йорку заявив журналістам про те, що вони мають позитивний результат.

"Ставки не можуть бути більшими для десятків сотень тисяч людей, які зіткнулися із примарою голоду в Африці та інших бідних країнах через битви, що охопили один з провідних зерновиробних регіонів світу", — категорично заявив Фархан Хак.

Що передувало переговорам у Стамбулі

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у понеділок, 11 липня, поговорив по телефону із президентом РФ Володимиром Путіним про можливість експорту зерна з України.

"Час зробити кроки за планом ООН з безпечного коридору для експорту зерна в Чорному морі", — сказав Ердоган.

"Туреччина готова виділити 20 суден, щоб вивезти зерно з України, вона забезпечить транспортування продукції своєю територією. Очікуємо на відповідь з цього приводу від Зеленського і Путіна", — підкреслив він.

Наступного дня, 12 липня, голова ОПУ Андрій Єрмак назвав розблокування українських портів одної із ключових складових глобальної продовольчої безпеки.

За його словами, сильні позиції наших військових у Чорному морі дозволять повернути безпечну навігацію суден, що також є важливим для забезпечення захисту національної та регіональної безпеки.

"Питання розблокування експорту українського зерна має вирішуватися під егідою ООН. Генсекретар Антоніу Гутерреш залучений до цього процесу, ми вдячні йому за це", — додав Єрмак.

Своє бачення ситуації висловив голова МЗС України Дмитро Кулеба. В інтерв'ю іспанському El Pais він заявив про те, що Україна перебуває "у двох кроках від домовленості з Росією" щодо вивезення зерна.

"Ми за два кроки від домовленості з Росією. Необхідно вирішити питання безпеки, пов'язані з позицією Росії. Ми у фінальній фазі і зараз все залежить від Росії. Якщо вони дійсно захочуть, то скоро почнеться експорт зерна. Якщо вони використовують це, щоб продовжувати грати у свої "Голодні ігри", вони продовжуватимуть наполягати на важливості переговорів", — сказав він.

Чому стало актуальним питання "зернового коридору"

Через війну з Росією Україна не змогла виконати своїх зобов'язань щодо експорту зерна до країн Європи та Африканського континенту. У світі заговорили про продовольчу кризу. Адже наша країна є важливим експортером пшениці та зернових, таких як ячмінь та кукурудза. Він додатково забезпечив практично половину всієї соняшникової олії, що реалізується на міжнародних ринках.

Крім того, через блокаду російськими військовими цивільного судноплавства в Чорному морі світовим компаніям із морського транспортування довелося використовувати канал Суліна для транспортування агропродукції. Це призвело до накопичення великої кількості суден і значного навантаження каналу.

Тепер Україна завдяки своїм військовим частково відновила експорт агропродукції річковим шляхом. Два дні тому до нашої країни після звільнення від російських загарбників острова Зміїний прибули перші кораблі, які повезуть зерно на експорт.

До речі, використання для експорту зернових глибоководного каналу Дунай — Чорне море стало можливим завдяки звільненню від російських окупантів острова Зміїний, адже острів має стратегічне значення, оскільки дозволяє контролювати надводну та частково повітряну обстановку на Півдні України, чим і користувався окупант, блокуючи рух цивільних суден у південній частині нашої країни.

Фокус уже писав про те, що цьогорічний урожай в Україні може скоротитися майже вдвічі. За словами заступника міністра агрополітики Тараса Висоцького, прогнозований урожай в Україні цього року становить близько 65 млн. тонн. Порівняно з минулим роком, це становить 60%.