Из украинских портов вышли 50 кораблей с зерном: куда они направились (инфографика)

Больше всего украинских сухогрузов с кукурузой и пшеницей на бортах приняла Турция.

За месяц функционирования "зернового коридора" из украинских портов вышли более 50 кораблей с зерном на бортах, которые направились в разные уголки мира. Об этом сообщает ВВС.

Известно, что все суда, которые покидают территориальные воды Украины, выходят из 3-х портов, которые расположены в Одесской области. Это — Черноморский порт, Одесский порт и порт "Южный".

По данным инфографики, наиболее активно украинские суда принимает Турция. В порты этой страны уже пришли 19 кораблей с украинским зерном на борту.

На втором месте — страны Евросоюза.

Третье место в списке занимают страны Африки. Наиболее активно украинский груз идет в Египет.

[ + – ] В какие страны направились корабли с украинским зерном Фото: ВВС

Так, сухогруз Brave Commander привез 23 тысячи тонн пшеницы в порт Джибути — государство в Восточной Африке, в районе Африканского рога.

А MV Karteria готово доставить 37 тысяч тонн пшеницы в Йемен.

В основном "зерновым коридором" идет кукуруза. С Украины уже отправили более 791 тысячи тонн этого злака. На втором месте — пшеница. Сухогрузы вывезли с украинских портов уже 216 тыс. тонн этих зерновых.

На третьем месте оказался подсолнух. Украина экспортировала уже 125 тыс. 564 тонны семян.

Самая малая доля экспорта приходится на горох и сахарную свеклу.

[ + – ] Какие зерновые чаще всего экспортирует Украина Фото: ВВС

В конце июля ООН, Украина, Турция и Россия подписали соглашение о коридоре для экспорта украинских зерновых по Черному морю. Таким образом удалось разблокировать морские порты, захват которых стал одной из целей российских оккупантов в войне против Украины. После этого в Турции заявили, что из Украины до конца года смогут вывезти 25 млн тонн зерна.

Ранее стало известно о том, что США купят у Украины зерно для голодающих стран Африки. Первое судно с украинским продовольствием уже направляется к восточным берегам Африки. Всего у Украины намерены в ближайшее время закупить 150 тыс. тонн зерна.

Фокус также писал, что генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что создание безопасного зернового коридора в Черном море позволило снизить мировые цены на пшеницу на 8%. По его словам, более 560 тыс. тонн зерна и другого продовольствия сейчас поступает на рынки по всему миру, однако цепочки поставок еще полностью не восстановлены.