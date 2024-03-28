"Близки к тому, чтобы найти решение": Туск заявил о прогрессе по импорту агропродукции из Украины

Участники переговоров стремятся найти компромисс по защите основных интересов польских фермеров и производителей в стране, а также соблюдение украинских интересов.

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Киев и Варшава близки к тому, чтобы найти решение вокруг решения проблем агроимпорта и автоперевозок. Об этом сказал глава Кабмина Польши Дональд Туск на совместной пресс-конференции с руководителем украинского правительства Денисом Шмыгалем.

Он заявил, что стороны "в сельском хозяйстве сделан шаг вперед". По его словам, участники переговоров ищут решения, которые, возможно, всех полностью не будут устраивать, но будут защищать основные интересы польских фермеров и производителей в стране. Также это касается и украинских интересов.

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"Мы ищем, и мы близки к тому, чтобы найти решение", — сказал Туск.

Он добавил, что стороны "близки к тому", чтобы украинский транзит, который идет по территории Польши, не создавал проблемы польскому рынку. Туск обсудил со Шмыгалем решения на уровне Евросоюза по украинскому агроимпорту, которые "возможно, не вызывают восторга у украинской стороны".

Польский чиновник добавил, что продолжается поиск методов, которые не будут болезненными. Ранее руководитель правительства соседнего государства выразил надежду, что украинская и польская стороны достигнут договоренности по сельскохозяйственным вопросам до встречи правительств в Варшаве, но этого не произошло.

Протесты в Польше

Польские фермеры 9 февраля начали блокаду переездов на границе с Украиной. Участники акций требовали ограничить или полностью запретить ввоз дешевой агропродукции с украинской территории и поддержать национальных сельхозпроизводителей.

Польское правительство пыталось приложить усилия для урегулирования ситуации. Томаш Обшанский, руководитель Ассоциации независимых сельхозпроизводителей Польши "Солидарность", заявил, что диалог аграриев с премьер-министром страны Дональдом Туском никаких результатов не дал. По его словам, руководитель правительства заявил, что у него "связаны руки и он ничего не может сделать".

Напомним, 19 марта Politico сообщило, что Польша и Франция вместе не поддерживают импорт зерна из Украины. Журналисты рассказали, что изменения, которых добиваются Париж и Варшава под давлением фермеров, могут стоить Украине 1,2 млрд евро недополученных доходов.