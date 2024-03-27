"Очень деликатный баланс": в Евросоюзе достигли компромисса по торговле с Украиной

По словам журналистов, квоты и пошлины в странах Евросоюза будут вводиться с учетом объемов импорта не только в 2022 и 2023 годах, но и во втором полугодии 2021-го. Это компромиссное соглашение с Францией и Польшей

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В Европейском Союзе был достигнут компромисс о продлении либерализации торговли с Украиной. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что квоты и пошлины в странах Евросоюза будут вводиться с учетом объемов импорта не только в 2022 и 2023 годах, но и во втором полугодии 2021-го.

По словам журналистов, это компромиссное соглашение с Францией и Польшей, которые требовали включить в расчеты весь 2021 год.

Как рассказал источник, базовый период, используемый для активации защитного механизма, будет продлен до второго семестра 2021 года.

"Комиссия также усилит некоторые формулировки в своей декларации… Это очень щепетильный баланс, которого государства-члены могли бы достичь сегодня в прекрасном духе компромисса", – сказал он.

Заключение соглашения подтвердило бельгийское председательство в Евросоюзе, отметив, что договоренность обеспечивает сбалансированный подход между поддержкой Украины и защитой сельскохозяйственных рынков ЕС.

"Послы ЕС договорились о новом компромиссе по расширению торговых мер для Украины, обеспечивая сбалансированный подход между поддержкой Украины и защитой сельскохозяйственных рынков ЕС", — сказано в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что компромисс будет представлен Европейскому парламенту.

Напомним, ранее журналисты сообщали, что ограничения, основанные на оценках импорта за половину 2021, 2022 и 2023 годов, оценили в 331 миллион евро потерь для бюджета Украины. Украинская сторона выступала за предоставление ей возможности самостоятельно зарабатывать средства на продаже, в частности своей агропродукции.

Также сообщалось, что в ЕС решили "удержать" €5 миллиардов доходов с российских активов. По данным журналистов, речь идет о средствах, накопленных за 2022-2023 годы. Их решили сохранить как "буфер" для европейского депозитария.