Протесты польских фермеров на границе: в ГПСУ назвали три заблокированных направления

Очереди наблюдаются и у разблокированных пунктов пропуска, поскольку грузовые автомобили их используют активнее чем заблокированные направления.

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Продолжается блокирование польскими фермерами трех направлений на границе с Украиной. В частности речь идет о пропускных пунктах "Ягодин", "Рава-Русская" и "Угринов". Об этом спикер Государственной пограничной службы (ГПСУ) Украины Андрей Демченко рассказал в эфире телемарафона.

В частности он отметил, что фермеры уже разблокировали КПП "Шегини", "Краковец" и "Устилуг". На этих направлениях наблюдается высокая интенсивность движения как в сторону Украины, так и в направлении Польши.

В то же время фермеры блокируют движение грузовых транспортных средств, следующих из Украины в Польшу, на пунктах пропуска "Рава-Русская" и "Ягодин". Также на пропускном пункте "Ягодин" фермеры не пропускают грузовые автомобили, которые едут из Украины в Польшу. На пропускном пункте "Угринов" фермеры сообщили о намерении пропускать по одному грузовику в сторону Польши и по три грузовика один раз в шесть часов в направлении Украины.

"Можно утверждать, что речь идет о значительном уменьшении возможности пересечения границы грузовыми автомобилями и на этом направлении. Также почти заблокировано движение в сторону Польши. В целом по состоянию на утро сегодня на этих трех направлениях в очередях находится где-то 300 грузовиков. Больше всего напротив "Ягодина", — добавил спикер.

По словам Демченко, очереди наблюдаются и у разблокированных пунктов пропуска, поскольку грузовые автомобили их используют активнее чем заблокированные направления. Больше всего автомобилей находится напротив "Краковца" — около 700 фур. К тому же напротив "Шегини" — около 400. Вместе с этим интенсивность движения достаточно высокая.

Напомним, что 9 марта польские фермеры сообщили о намерениях провести протесты в каждой гмине, пригрозив параличом работы всех учреждений и заведений из-за перекрытия дорог.

В то же время депутат польского Сейма Павел Коваль заявил 13 марта, что на решение вопроса блокирования фермерами границы можно рассчитывать уже через несколько недель.