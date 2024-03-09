"Вся Польша остановится": польские фермеры угрожают масштабным протестом по всей стране

Польские фермеры не смогли договориться с правительством Дональда Туска и анонсировали масштабную уличную акцию.

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Польские фермеры анонсировали протест по всей стране, в каждой гмине и угрожают парализовать работу всех заведений и учреждений из-за перекрытия дорог. Об этом пишет Polsatnews.

Польские фермеры анонсируют акцию протеста по всей стране 20 марта.

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"На 20 марта анонсируем протест во всей Польше, и каждой гмине, в каждом повете. С 7.00 до 19.00 вся Польша остановится. Дети не доедут в школы, люди не доедут до работы, но у нас нет другого выхода. Наши хозяйства на грани банкротства, должны сделать все, чтобы правительство нас начало серьезно трактовать. Должны созреть, извиняемся за неудобства", — отметил 9 марта после встречи с премьером-министром Дональдом Туском фермер Станислав Барна.

Следующая встреча в формате "правительство-феремеры" назначена на 11 марта. В ней примет участие примерно 10 представителей от аграриев. На этой встрече должны наработать механизм компенсаций за зерно, которое остается на складах у фермеров.

Как рассказал журналистам представитель фермеров Анджей Собоцинский, премьер-министр заявил, что не планирует полностью закрывать границу для импортного продовольствия, а лишь организует экспорт излишков зерна, чтобы стабилизировать рынок.

Этот вариант не нравится фермерам. Они считают, что с открытой границей эти излишки появятся снова.

Напомним, что 7 марта премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что требования польских фермеров относительно полной блокады границы с Украиной или полного отказа от Европейского зеленого курса являются неприемлемыми.

Также 6 марта сообщалось, что в Варшаве началась всеобщая забастовка фермеров. Протесты стартовали перед офисом премьер-министра, из-за чего по всему городу перекрыли движение и подъездные пути к столице.