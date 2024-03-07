Половина задержанных фермеров на протесте в Варшаве были нетрезвыми, — полиция (фото, видео)

По информации правоохранителей, в полицейских бросали брусчатку, бутылки, дорожные знаки и запускали сигнальные ракеты. На многих записях видно, как люди нападают на сотрудников полиции.

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Из 26 участников протеста, задержанных накануне в столице Польши Варшаве, почти половина были нетрезвыми. Об этом сообщила варшавская полиция в соцсети X.

"Алкоголь усиливает агрессию, — говорится в публикации. — В организме рекордсмена было 1,6 промилле алкоголя".

Отмечается, что начиная с 5 марта, когда началась полицейская операция, задержаны уже 55 человек. Установлены личности более 1400 лиц, наложены 34 штрафа, в суд переданы 12 заявлений о взысканий.

Протесты в Польше Фото: Полиция Польши

Протесты в Польше

Протесты в Польше

Протесты в Польше

Протесты в Польше

В публикации на сайте польской полиции сообщается, что действия правоохранителей были направлены на снятие напряженности. Вместе с тем в полицейских бросали брусчатку, бутылки, дорожные знаки и запускали сигнальные ракеты. На многих записях видно, как люди нападают на полицейских с шестами с бело-красным флагом.

По оценкам мэрии, в акции участвовало около 30 тысяч человек.

"Подавляющее большинство протестующих мирно выражали свои взгляды. Но среди них было много провокаторов, которые нападали на полицейских, уничтожали имущество и пытались проникнуть в центральные государственные органы", — говорится в публикации.

Протесты в Польше

По итогам беспорядков перед Сеймом 14 полицейских получили ранения, им потребовалась медпомощь в больнице. Одного из полицейских оставили в больнице из-за серьезных травм.

Протесты в Польше Протесты в Польше

Въезд в Варшаву тракторов не допустили

Охраной занимались столичные полицейские, к тому же, руководитель полиции направил в Варшаву дополнительных офицеров из отделений других городов. Работа сотрудников дорожной полиции, районных и окружных штабов и подразделений предотвратила въезд в Варшаву тракторов, которые на несколько часов перекрыли бы движение в столице.

Напомним, что в Польше умерли двое военных, которые получили ранения во время учений.

Также сообщалось, что в Польше зафиксирован рекордный экспорт товаров в Беларусь.