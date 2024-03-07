Половина затриманих фермерів на протесті у Варшаві були нетверезими, — поліція (фото, відео)

За інформацією правоохоронців, у правоохоронців кидали бруківку, пляшки, дорожні знаки та запускали сигнальні ракети. На багатьох записах видно, як люди нападають на співробітників поліції.

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З 26 учасників протесту, затриманих напередодні в столиці Польщі Варшаві, майже половина були нетверезими. Про це повідомила варшавська поліція в соцмережі X.

"Алкоголь посилює агресію, — йдеться в публікації. — В організмі рекордсмена було 1,6 проміле алкоголю".

Зазначається, що починаючи з 5 березня, коли почалася поліцейська операція, затримано вже 55 осіб. Встановлено особи понад 1400 осіб, накладено 34 штрафи, до суду передано 12 заяв про стягнення.

Протести в Польщі Фото: Поліція Польщі

Протести в Польщі

Протести в Польщі

Протести в Польщі

Протести в Польщі

У публікації на сайті польської поліції повідомляється, що дії правоохоронців були спрямовані на зняття напруженості. Водночас у поліціянтів кидали бруківку, пляшки, дорожні знаки та запускали сигнальні ракети. На багатьох записах видно, як люди нападають на поліціянтів із жердинами з біло-червоним прапором.

За оцінками мерії, в акції брало участь близько 30 тисяч осіб.

"Переважна більшість протестувальників мирно висловлювали свої погляди. Але серед них було багато провокаторів, які нападали на поліціянтів, знищували майно і намагалися проникнути в центральні державні органи", — йдеться в публікації.

Протести в Польщі

За підсумками заворушень перед Сеймом 14 поліціянтів дістали поранення, їм потрібна була медична допомога в лікарні. Одного залишили в лікарні через серйозні травми.

Протести в Польщі Протести в Польщі

В'їзду до Варшави тракторів не допустили

Охороною опікувалися столичні поліціянти, до того ж керівник поліції направив до Варшави додаткових офіцерів із відділень інших міст. Робота співробітників дорожньої поліції, районних та окружних штабів і підрозділів запобігла в'їзду до Варшави тракторів, які на кілька годин перекрили б рух у столиці.

Нагадаємо, що в Польщі померли двоє військових, які дістали поранення під час навчань.

Також повідомлялося, що в Польщі зафіксовано рекордний експорт товарів до Білорусі.