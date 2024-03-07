У Польщі зафіксували рекордний експорт товарів до Білорусі, — ООН (інфографіка)

У першій двадцятці товарів на експорт зустрічається чимало позицій, пов’язаних з виробництвом: промислове обладнання, оптичне приладдя, локомотиви, електроніка.

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Поки польський експорт до РФ падає, продаж товарів до Білорусі у 2023 році аномально зріс. Про це свідчить база даних Comtrade Організації Об’єднаних Націй.

За цією інформацією, у 2023 році Польща поставила в Білорусь товарів на 2,9 млрд дол. Натомість до Росії відправлено продукції на 3,7 млрд дол.

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Польський експорт до Білорусі складається з таких напрямків:

автомобілі — їх торік поставили на майже 1 млрд дол, третина від усіх проданих товарів Польщі до цієї країни;

пластик (217 млн дол);

машинне обладнання (158 млн дол);

електроніка (148 млн дол);

фарба (125 млн дол).

У першій двадцятці товарів на експорт загалом зустрічається чимало позицій, пов’язаних з виробництвом: промислове обладнання, оптичне приладдя, локомотиви, електроніка. Зокрема, саме їхній експорт до Білорусі показав динаміку зростання протягом минулого року.

Дані UN Comtrade

База даних Comtrade Організації Об’єднаних Націй збирає детальну глобальну річну та місячну статистику торгівлі за продуктами та торговими партнерами для використання урядами, науковими установами, дослідницькими інститутами та підприємствами. Дані, зібрані Статистичним відділом ООН, охоплюють приблизно 200 країн і представляють понад 99% світової торгівлі товарами. Інформацію можна отримати в різних форматах, враховуючи інструменти розробника API для інтеграції в корпоративні програми та робочі процеси. Абоненти отримують доступ до додаткових функцій для підвищення ефективності та конкретності.

Нагадаємо, 7 березня Європарламент підтримав продовження зупинки імпортних мит і квот на агроекспорт України. У комісії ЄП наголосили, що заходи з лібералізації залежать від поваги України до демократичних принципів, прав людини, верховенства закону та її постійних зусиль у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.