Європарламент підтримав продовження зупинки імпортних мит і квот на агроекспорт України

У комісії ЄП наголосили, що заходи з лібералізації залежать від поваги України до демократичних принципів, прав людини, верховенства закону та її постійних зусиль у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

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Профільний комітет Європарламенту з питань міжнародної торгівлі схвалив продовження лібералізації торгівлі для України і Молдови. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті ЄП, розміщеному 7 березня.

Як зазначено у релізі, ухвалене рішення пропонує продовжити тимчасове зупинення імпортних мит і квот на експорт української сільськогосподарської продукції із 6 червня 2024 року до 5 червня 2025 року

На засіданні, яке відбулося 6 березня у Брюсселі, "за" проголосували 26 депутатів, "проти" — 10 і один утримався.

За інформацією комісії ЄП, це рішення уповноважує вживати швидких заходів і запроваджувати будь-які необхідні заходи в разі значних перебоїв на ринку ЄС або на ринках однієї чи кількох країн ЄС через український імпорт.

"Воно (рішення. — Ред.) також передбачає екстрене гальмування для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів, а саме птиці, яєць і цукру, а це означає, що, коли імпорт цих продуктів перевищить середні обсяги 2022-го і 2023 років, тарифи буде знову запроваджено", — йдеться у повідомленні.

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При цьому у релізі наголошується, що заходи з лібералізації залежать від поваги України до демократичних принципів, прав людини, верховенства закону та її постійних зусиль у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

Очікується, що Європарламент проголосує свою позицію у першому читанні на пленарному засіданні наступного тижня. Далі Рада офіційно ухвалить постанову, і вона набуде чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС.

Лібералізація торгівлі з Україною і Молдовою — що відомо

Нагадаємо, що 31 січня 2024 року Європейська комісія запропонувала продовжити лібералізацію торговельного режиму з Україною та Молдовою ще на рік.

Угода про асоціацію між ЄС та Україною, включаючи Поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі, забезпечила українському бізнесу преференційний доступ до ринку ЄС з 2016 року.

Відразу після початку російської агресії проти України у червні 2022 року ЄС запровадив автономні торговельні заходи, які дозволяють безмитний доступ усіх українських товарів на ринок ЄС. Ці заходи були подовжені на один рік у червні 2023 року і закінчуються 5 червня 2024 року.

"Росія цілеспрямовано атакувала українське виробництво продуктів харчування та експортні потужності в Чорноморському регіоні, щоб підірвати економіку країни та загрожувати глобальній продовольчій безпеці", — зазначається у релізі.

31 січня 2024 року Єврокомісія запропонувала призупинити дію ввізних мит та квот на український та молдовський експорт ще на один рік.

За даними Єврокомісії, загальний обсяг імпорту ЄС з України за 12 місяців до жовтня 2023 року становив 24,3 мільярда євро порівняно з довоєнним рівнем 2021 року в 24 мільярда євро.

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Фокус повідомляв, що Євросоюз спрямує доходи від російських фінансових активів, які перебувають у банківських установах Європи, на колективну закупівлю зброї для України.

Нагадаємо, що 21 лютого агенція Bloomberg повідомила, що група експертів із міжнародного права схвалила арешт "заморожених" російських активів. Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила на полях Мюнхенської безпекової конференції, що для "стратегії виходу" союзникам слід поглянути на реєстр воєнних злочинів і збитків, заподіяних Росією Україні, і конфіскувати еквівалентну вартість.