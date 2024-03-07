Европарламент поддержал продление остановки импортных пошлин и квот на агроэкспорт Украины

В комиссии ЕП отметили, что меры по либерализации зависят от уважения Украины к демократическим принципам, правам человека, верховенству закона и ее постоянных усилий в борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

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Профильный комитет Европарламента по вопросам международной торговли одобрил продление либерализации торговли для Украины и Молдовы. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ЕП, размещенном 7 марта.

Как указано в релизе, принятое решение предлагает продлить временное приостановление импортных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции с 6 июня 2024 года до 5 июня 2025 года

На заседании, которое состоялось 6 марта в Брюсселе, "за" проголосовали 26 депутатов, "против" — 10 и один воздержался.

По информации комиссии ЕП, это решение уполномочивает принимать быстрые меры и вводить любые необходимые меры в случае значительных перебоев на рынке ЕС или на рынках одной или нескольких стран ЕС из-за украинского импорта.

"Оно (решение. — Ред.) также предусматривает экстренное торможение для особо чувствительных сельскохозяйственных продуктов, а именно птицы, яиц и сахара, а это означает, что, когда импорт этих продуктов превысит средние объемы 2022-го и 2023 годов, тарифы будут снова введены", — говорится в сообщении.

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При этом в релизе отмечается, что меры по либерализации зависят от уважения Украины к демократическим принципам, правам человека, верховенству закона и ее постоянных усилий в борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Ожидается, что Европарламент проголосует свою позицию в первом чтении на пленарном заседании на следующей неделе. Далее Совет официально примет постановление, и оно вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.

Либерализация торговли с Украиной и Молдовой — что известно

Напомним, что 31 января 2024 года Европейская комиссия предложила продлить либерализацию торгового режима с Украиной и Молдовой еще на год.

Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, включая Углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, обеспечило украинскому бизнесу преференциальный доступ к рынку ЕС с 2016 года.

Сразу после начала российской агрессии против Украины в июне 2022 года ЕС ввел автономные торговые меры, которые позволяют беспошлинный доступ всех украинских товаров на рынок ЕС. Эти меры были продлены на один год в июне 2023 года и заканчиваются 5 июня 2024 года.

"Россия целенаправленно атаковала украинское производство продуктов питания и экспортные мощности в Черноморском регионе, чтобы подорвать экономику страны и угрожать глобальной продовольственной безопасности", — отмечается в релизе.

31 января 2024 года Еврокомиссия предложила приостановить действие ввозных пошлин и квот на украинский и молдавский экспорт еще на один год.

По данным Еврокомиссии, общий объем импорта ЕС из Украины за 12 месяцев до октября 2023 года составил 24,3 миллиарда евро по сравнению с довоенным уровнем 2021 года в 24 миллиарда евро.

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Фокус сообщал, что Евросоюз направит доходы от российских финансовых активов, которые находятся в банковских учреждениях Европы, на коллективную закупку оружия для Украины.

Напомним, что 21 февраля агентство Bloomberg сообщило, что группа экспертов по международному праву одобрила арест "замороженных" российских активов. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила на полях Мюнхенской конференции по безопасности, что для "стратегии выхода" союзникам следует взглянуть на реестр военных преступлений и ущерба, причиненного Россией Украине, и конфисковать эквивалентную стоимость.