ЕС направит доходы от "замороженных" российских активов на покупку оружия для Украины, — фон дер Ляйен

По словам президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен, финансирование помощи Украине за счет обездвиженных активов РФ позволит почти удвоить производство боеприпасов в Европе уже к концу 2025 года.

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Евросоюз направит доходы от российских финансовых активов, которые находятся в банковских учреждениях Европы, на коллективную закупку оружия для Украины. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 28 февраля в Страсбурге.

Во время слушаний в Европарламенте она призвала страны — члены ЕС проводить все более скоординированную политику для совместного заказа оружия и боеприпасов.

"Пришло время обсудить использование прибыли от начислений на "замороженные" российские активы для совместной закупки военного оборудования для Украины. Не может быть более мощного символа или более целесообразного использования этих денег", — подчеркнула фон дер Ляйен.

Как отметила президент, Европейский фонд обороны инвестирует в развитие современных оборонных возможностей по ключевым направлениям: военно-морская и наземная сферы, воздушный бой и системы раннего предупреждения космического базирования, развитие возможностей киберзащиты и т. п.

"Европейский фонд мира уже мобилизовал 6,1 миллиарда евро для поддержки Вооруженных сил Украины, включая поставки летального и нелетального военного оборудования и снаряжения... Важно, что мы сделали большой шаг для увеличения наших возможностей в оборонном производстве. На следующей неделе мы объявим решение о вознаграждении в рамках программы ASAP (Программа ЕС по содействию производству боеприпасов. — Ред.). Это финансирование позволит почти удвоить производство боеприпасов в Европе — до более 2 млн в год — уже до конца 2025 года", — добавила фон дер Ляйен.

Помощь Украине

После начала российской военной агрессии против Украины Евросоюз и его страны — члены предоставили Украине финансовую, экономическую гуманитарную и военную помощь на около 90 миллиардов евро. В то же время ЕС обнаружил слабые места в собственной системе обороны и безопасности, а также в возможностях европейской оборонной промышленности.

Во вторник, 27 февраля, глава Минфина США Джанет Йеллен призвала найти способ передать Украине "замороженные" активы РФ. По ее словам, для этого "существуют сильные международно-правовые, экономические и моральные основания". Американский министр финансов отметила, что развитые экономики мира должны найти способ "разблокировать стоимость" обездвиженных российских активов, чтобы помочь укрепить защиту Украины от вторжения России и для долгосрочной реконструкции после войны.

Кроме того, Йеллен уточнила, что ЕС, G7 и Австралия заморозили около 282 миллиардов долларов российских активов в виде ценных бумаг и наличных денег. Вместе с тем, подчеркнула она, более двух третей этих денежных средств сконцентрировано в ЕС.

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Напомним, 21 февраля агентство Bloomberg сообщило, что группа экспертов по международному праву одобрила арест "замороженных" российских активов. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила на полях Мюнхенской конференции по безопасности, что для "стратегии выхода" союзникам следует взглянуть на реестр военных преступлений и ущерба, причиненного Россией Украине, и конфисковать эквивалентную стоимость.