В марте Украина должна получить первый транш на сумму 4,5 млрд евро от ЕС. Такая финансовая поддержка, а также накопленные Нацбанком золотовалютные резервы закрывают базовые потребности страны в финансировании расходов. Однако для противостояния российской агрессии крайне необходима военная помощь США, говорят эксперты.

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Европарламент проголосовал за предоставление Украине 50 млрд евро помощи. Принята и резолюция в поддержку изменений в многолетний бюджет ЕС на 2021-2027 годы, предусматривающая создание Украинского фонда для поддержки Украины и ее восстановления в течение следующих четырех лет.

Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен программу для Украины в рамках инициативы Ukraine Facility, которая предусматривает финансирование в размере 50 млрд евро на 4 года. Первый транш поступит в украинский бюджет уже весной этого года, вероятно, уже в марте. Об этом написала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х.

"Политическое соглашение, достигнутое вчера вечером, является большим шагом вперед. Европа верна своему слову. ЕС будет продолжать обеспечивать крайне необходимое финансирование для нашего отважного партнера и кандидата на членство. Мы планируем начать выплаты в марте", — сообщила Урсула фон дер Ляйен.

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Первый транш от Евросоюза поступит в Украину уже в марте, — Урсула фон дер Ляйен (фото)

Программа Ukraine Facility: что предусмотрено для Украины

В рамках программы от ЕС Украина должна получить 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов. Эти средства предусматривают как предоставление прямой помощи, так и кредиты, чтобы Украина могла платить зарплаты бюджетникам и восстанавливала уничтоженные россиянами объекты инфраструктуры. Поэтому 39 млрд евро будут направлены в госбюджет для усиления макрофинансовой стабильности. Ранее Фокус писал, что значительную часть средств, полученных от Европейского Союза, украинское правительство направит в бюджет, чтобы профинансировать бюджетный дефицит.

В рамках программы от ЕС Украина должна получить 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов Фото: РБК

Также предусмотрен специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах, объем которого составит 8 млрд евро . Финансирование в рамках этого инструмента смогут получить инвесторы через ЕБРР, ЕИБ и другие международные институты. Ожидается, что реализация проектов в рамках этого инструмента позволит привлечь дополнительные 30 млрд евро инвестиций.

Бюджет программы Ukraine Facility предусматривает и отдельное направление технической поддержки, в частности средства на покрытие процентов по кредитам в рамках Ukraine Facility, что составит 3 млрд евро.

В рамках программы от ЕС Украина должна получить 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов

В Минэкономики надеялись, что в этом году Украина получит 18 млрд евро, однако, как сегодня заявил народный депутат Ярослав Железняк, вместо 18 млрд евро Украина может получить лишь 16 млрд евро. Поэтому, с учетом помощи Японии, а также МВФ, по его подсчетам, правительству нужно будет найти еще, как минимум, 12-13 млрд долларов, чтобы закрыть все потребности, составляющие 37,3 млрд долларов на 2024 год.

"Судя по заявлениям, то вместо 18 млрд евро в этом году по Ukraine Facility мы получим лишь 16 млрд евро. Не очень то и зрада, эти 2 млрд евро (2,17 млрд долл.) остаются тоже для нас, но на следующие годы 2025-2027. Просто нам этот год еще труднее будет закрыть. И получается, что от ЕС мы максимум можем получить 17,36 млрд в долларах США. Плюс 5,4 млрд долл. от МВФ и Япония еще 1,8 млрд долларов. Учитывая, что наша потребность 37,3 млрд долл., то еще нужно найти 12-13 млрд долларов", — написал Железняк.

В США пока не голосуют за пакет экстренных расходов на сумму 95 млрд долларов

Пакет на 60 млрд долларов помощи от США: что содержит и когда его утвердят

Тем временем в США завис предложенный пакет экстренных расходов на сумму 95 млрд долларов, предусматривающий 60 млрд долларов преимущественно военной помощи для Украины. Сенат, который контролируют демократы, уже принял его, однако в Палате представителей спикер-республиканец Майк Джонсон находится под давлением протрамповских ультраправых в своей партии, которые не хотят выносить пакет на голосование.

Украина никогда не будет победой России, — так считает президент США Джо Байден Фото: Getty Images

Что предусматривает американская помощь

Экстренные расходы на 60,2 млрд долларов, которые ожидает Украина, включают:

20 млрд долларов — на пополнение арсенала ВС США оружием и оборудованием, которое Украине предоставят со складов Минобороны США;

14 млрд долларов пойдет на приобретение Украиной оружия и оборудования в США;

15 млрд составляет поддержка США, в частности обучение военнослужащих, обмен данными разведки и тому подобное;

8 млрд долларов — прямая финансовая помощь Украине;

3,2 млрд долларов — на экономическое развитие и укрепление воздушной и морской обороны.

Пока Палата представителей Конгресса США не принимает новый пакет помощи Украине, диктатор Владимир Путин "выигрывает с каждым днем", заявляют в Белом доме

Как 27 февраля в интервью CNN сказал советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, пока Палата представителей Конгресса США не принимает новый пакет помощи Украине, российский диктатор Владимир Путин "выигрывает с каждым днем".

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"Реальность такова, что Путин выигрывает с каждым днем, когда Украина не получает необходимых ей ресурсов, а Украина страдает... История наблюдает за тем, вынесет ли спикер Джонсон законопроект (Сената о внешней помощи — ред.) на голосование. Если он это сделает — он (проект — ред.) пройдет, и Украина получит то, что ей нужно для достижения успеха. Если нет, то мы не сможем дать Украине инструменты, необходимые для того, чтобы она могла противостоять России, и Путин будет главным бенефициаром этого", — заявил он.

По словам директора департамента анализа и исследований Eavex СарітаІ Дмитрия Чурина, из ожидаемого пакета помощи от США на 61 млрд долларов, непосредственно на поддержку бюджета Украины пойдет до 15 млрд долларов. "То есть основная сумма из этих 61 млрд долларов должна быть направлена на расходы оборонного сектора США, который в свою очередь выделит необходимые объемы военной помощи Украине преимущественно в виде техники и боеприпасов", — отметил эксперт в разговоре с Фокусом.

Как рассказал Фокусу экономист, исполнительный директор CASE-Украина Дмитрий Боярчук, для Украины в целом европейская финансовая поддержка поможет закрыть "базовые потребности", однако сейчас является критическим масштабные военные поставки, которые могут осуществить именно Соединенные Штаты.

Республиканец Майк Джонсон не хочет выносить пакет на голосование Фото: Getty Images

"Для нас в целом не столько критична финансовая поддержка (наши валютные резервы, средства от ЕС и других партнеров более-менее закрывают наши базовые потребности). Для нас сейчас критичны масштабные военные поставки, а они есть в необходимом количестве только у США. Даже при наличии средств у ЕС эти средства не могут быстро превратиться в снаряды, ракеты ПВО или другое оружие. В этом и есть основная проблема. ЕС, возможно, развернет свои мощности по производству оружия до конца года. Но к тому времени нам еще нужно продержаться. МВФ или кто-то другой этот вопрос не решат", — пояснил Боярчук.

А пока время поступления в Украину финансовой помощи от США еще неизвестно, эксперты называют различные источники, откуда правительство может брать средства, необходимые, в частности, на пенсии и социальные выплаты. Речь идет не только об ОВГЗ, которые выпускает Министерство финансов, но и о налогах и дивидендах государственных предприятий и банков.

"Сейчас в период задержки траншей финансовой помощи от США правительство пытается увеличить доходы бюджета за счет авансовых платежей налога на прибыль от государственных предприятий. В частности, Приватбанк отчитался что направляет в бюджет 26,8 млрд гривен налога на прибыль по итогам 2023 года. Также Приватбанк должен уплатить государству примерно 30 млрд гривен в виде дивидендов. Согласно решению правительства, банк должен направить на выплату дивидендов 80% чистой прибыли за 2023 год. По итогам работы банка в 2023 году его чистая прибыль составляет 37,8 млрд гривен", — отметил Дмитрий Чурин.

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