Евросоюз предоставил Украине пакет помощи в размере 50 млрд евро, которые будут заложены на реализацию программы Ukraine Facility на ближайшие четыре года. Эксперты рассказали Фокусу, когда в страну поступит первый транш, куда направят деньги и на сколько их хватит.

Related video

Европейский совет поддержал план по так называемой программе Ukraine Facility по предоставлению Украине экономической помощи, размер которой составляет 50 млрд евро. Значительную часть средств, полученных от Европейского Союза, украинское правительство направит в бюджет, чтобы профинансировать бюджетный дефицит. Об этом ранее заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль.

А по словам министра социальной политики Украины Оксаны Жолнович, часть средств от ЕС собираются направить на социальную сферу, чтобы обеспечить выплаты некоторым категориям граждан.

Кредиты предоставляют — долги растут

Действительно, финансовая помощь от Евросоюза является критически необходимой для покрытия дефицита бюджета Украины, который на этот год заложен на уровне 1,57 трлн гривен (эквивалент 42 млрд. долл. по текущему официальному курсу), комментирует директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин. Однако предупреждает: поступление средств от ЕС — это долг, а не подарок.

Важно

ЕС предоставляет Украине 50 миллиардов евро: когда правительство получит деньги и как их потратит

"Соответственно, первый транш от ЕС в размере 4,5 млрд евро (4,9 млрд долларов) — это лишь 12% от общей суммы ожидаемой внешней поддержки на этот год. К сожалению, в отличие от финансирования от США, которое в своем большинстве идет на грантовой основе, поступления от ЕС происходят в форме кредитов, что увеличивает общий долг Украины. За 2023 год государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 34 млрд долларов до 145 млрд долларов, что в относительном сравнении достигло эквивалента в 84% от ВВП страны. С учетом дальнейшей необходимости во внешнем финансировании, Eavex Capital прогнозирует увеличение уровня долга Украины до 170 млрд. долларов в 2024 году, что будет в относительном выражении равняться 90% от ВВП", — отмечает Чурин.

Поэтому, в будущем, значительная долговая нагрузка будет ограничивать правительство в возможности инвестировать достаточные объемы средств в восстановление и развитие инфраструктуры страны.

Первый транш от ЕС в размере 4,5 млрд евро — это лишь 12% от общей суммы ожидаемой внешней поддержки на 2024 год

Однако пакет помощи от Евросоюза существенно облегчит выполнение украинского госбюджета, поскольку уже в январе 2024-го пришлось существенно сократить расходы бюджета, чтобы пройти месяц в условиях наименьших за все время поступлений иностранной помощи, отмечает в комментарии Фокусу экономист ЦЭС Максим Самойлюк.

Фактически, ожидаемый первый транш в сумме 4,5 млрд евро позволит перекрыть большую часть потребности в финансировании госбюджета в марте.

Стабильность в соцвыплатах и пенсиях есть и будет, говорят опрошенные Фокусом эксперты Фото: УНИАН

Не только на бюджет: куда направят европейские 50 миллиардов

Реализация средств в рамках программы Ukraine Facility будет происходить по трем компонентам, пояснила ранее министр экономики Юлия Свириденко.

Среди них:

прямая поддержка бюджета - 39 млрд евро,

евро, специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах — 8 млрд евро,

евро, техническая поддержка и покрытие процентов по кредитам в рамках программы — 3 млрд евро.

"Второй (пакет — Фокус) — это инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных для экономики секторах, которые будут давать наибольший буст. Он интересен тем, чтобы стимулировать инвесторов вкладываться в экономику Украины, в эти сектора, которые дадут наибольший экономический рост и развитие ВВП", — пояснила Свириденко.

Именно 8 млрд евро — это и есть инвестиционная компонента, которая, по подсчетам Министерства экономики, может дополнительно привлечь еще 30 млрд евро, то есть иметь мультипликационный эффект.

Что касается пенсий и соцвыплат украинцам, то в 2024 году здесь обещают стабильность.

Важно

Пенсии в 2024 году: украинцам объяснили, стоит ли ждать индексации

"Стабильность в соцвыплатах и пенсиях есть и будет — даже в январе приоритетом было финансирование двух сфер: обороны и социальных выплат. Соответственно, с восстановлением поступлений иностранной помощи все соцвыплаты будут профинансированы. Известно, что абсолютным приоритетом для бюджета сейчас является финансирование обороны, а социальные выплаты — вторые по важности. В начале этого года была неопределенность с поступлением иностранной помощи от ЕС и от США. Финансирование от ЕС согласовано, от США — еще нет; но тех средств, которые мы получим в этом году, уже должно хватить на стабильное финансирование социальных выплат. Тем более, что стабильное финансирование социальных выплат записано в программу сотрудничества с МВФ, как одно из обязательств нашего правительства. Итак, финансирование соцвыплат будет стабильным в течение всего 2024 года", — говорит Максим Самойлюк.

В программе ЕС предусмотрено 39 млрд евро на финансирование украинского государственного бюджета

В Минсополитики подтверждают, что финансовая помощь от Евросоюза позволит Украине планировать и своевременно выплачивать социальную помощь гражданам из уязвимых категорий.

"То есть у государства будут средства на пенсии и пособия многодетным семьям, людям с инвалидностью, малообеспеченным и тому подобное. Это возможность покрывать все то, что мы вложили в наш бюджет, полностью, спокойно и планомерно. Все расходы на малообеспеченные семьи и внутренне перемещенных лиц, многодетных семей, а также доплаты к пенсиям, чернобыльцам, шахтерам. Поэтому все эти расходы мы сможем покрыть с помощью международных партнеров", — заверила Оксана Жолнович.

Европейский Союз будет оказывать финансовую помощь Украине в течение 4 лет Фото: Из открытых источников

В режиме ожидания: когда Украина получит помощь от ЕС

Европейский Союз будет оказывать финансовую помощь Украине в течение четырех лет, то есть до 2027 года. В 2024-м году Украина рассчитывает получить первые 18 млрд евро.

Как отметила Юлия Свириденко, учитывая то, что полный драфт программы уже готов, и сейчас идет триалог между Европейским советом, Еврокомиссией и Европейским парламентом по его окончательному утверждению, на сегодня План включает 144 показателя, 45 из которых будут достигнуты в 2024 году.

По словам Дениса Шмыгаля, с начала полномасштабной войны финансовая, гуманитарная и военная помощь Украине от ЕС достигла почти 85 млрд евро Фото: Правительственный портал

В то же время деньги будут предоставлять на определенных условиях: чтобы получить финансирование, украинской власти нужно будет сделать ряд шагов.

"Так называемая Ukraine Facility программа от ЕС, на которую он выделил 50 млрд евро на 2024-2027 гг, предусматривает прямую бюджетную поддержку (39 млрд евро), 8 млрд — на инвестиционные инструменты по типу страхования рисков и 3 млрд евро — это средства на разного рода техническую помощь. Украина просила, чтобы основная часть этих средств была выделена сразу в 2024-м году. Также отмечу, что выделение средств предусматривает и предоставляется "в обмен на реформы", которые выписаны в Украинском Плане, подготовленном Минэкономики. Там большой перечень шагов на 360 страниц", — прокомментировал Программу по предоставлению средств экономист и исполнительный директор "CASE-Украина" Дмитрий Боярчук.

Важно

"Европа верна своему слову": в ЕК назвали дату первого транша Украине по программе на €50 млрд

Общие ожидания — это получение Украиной 4,5 млрд евро уже в марте. По словам народного депутата Ярослава Железняка, на первый квартал в программе запланировано 5 маяков, которые Украина выполнит (например, там говорится о Национальной стратегии доходов до 2030 года, принятой правительством, и о законопроекте о независимости САП).

"Это не финальная редакция, маяки могут измениться в теории до принятия (выделения Украине 50 млрд. евро, — Фокус) Европарламентом (26-29 февраля), но был лаг в месяц по принятию Ukraine Facility, да и Украине очень срочно нужно внешнее финансирование, то требования к первому кварталу будут очень просты и большинство уже сделано (в рамках того же МВФ). Ну а что касается денег, если все же 18 млрд евро на этот год согласуют, 4,5 млрд евро по результатам первого квартала", — отметил Железняк.