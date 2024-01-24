Пенсии в 2024 году: украинцам объяснили, стоит ли ждать индексации

Как объяснила министр социальной политики Оксана Жолнович, денег на базовые расходы в бюджете достаточно, но если возникнут сложности — в правительстве знают, как решить проблему.

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Индексация пенсий в Украине в 2024 году будет проведена, поскольку в государственном бюджете уже заложены средства для этого. Если же возникнет дефицит средств, тогда правительство сократит дополнительные программы социальной поддержки и откажется от привилегий. Об этом сказала в интервью изданию "Подробностии" министр социальной политики Оксана Жолнович.

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"Наш бюджет прогнозируемый, в нем заложены средства для индексации пенсий", — сказала она.

По словам министра, денег на базовые расходы в бюджете достаточно.

"На пенсии, на социальные пособия для выживания мы деньги найдем", — рассказала Оксана Жолнович.

Как отметила она, если в Украине увеличится количество получателей социальной помощи, тогда правительство пересмотрит систему расходов. Приоритет будет у тех, для кого помощь от государства — это основной источник выживания. При этом государство может и сократить "какие-то привилегии".

"Для кого это какая-то дополнительная выплата, например, решение судов о повышении пенсий для отдельных категорий людей — очевидно, эти расходы будут оставаться в очереди, а для тех расходов, которые являются первоочередными для выживания, это будут приоритетные расходы", — рассказала министр.

Индексация пенсий 2024: о чем следует знать

Планируется, что в этом году пенсии украинцам пересчитают трижды — в январе, марте и июле.

В январе повысили выплаты тем, кому платили минимальную и максимальную пенсию. Поскольку прожиточный минимум с 1 числа составляет 2,361 гривны, пенсии тоже выросли — до 2,361 гривны и 23,610 гривен соответственно.

В январе и июле будут пересчитаны выплаты "чернобыльцам" и тем, кто получает минимальную пенсию в 65 лет с полным страховым стажем (35 лет — для мужчин, 30 лет — для женщин). После этого минимальная пенсия для этих категорий сначала вырастет до 2, 840 гривен, а позже — до 3,2 тысячи гривен.

А в марте пенсии повысят всем, чьи выплаты должны были индексировать по плану. Но сама индексация пройдет по новой бальной системе. Предполагается, что после индексации средняя пенсия в Украине составит 6 тысяч гривен.

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Ранее стало известно, какие пенсионные выплаты получают в разных регионах Украины. Также замглаві комитета ВРУ по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк 22 января рассказал, будут ли задержки с выплатами зарплат и пенсий.