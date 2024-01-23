Задержка соцвыплат в Украине: в Раде объяснили, что будет в феврале

В украинском правительстве рассчитывают, что партнеры выполнят свои обещания и предоставят финансовую помощь в 2024 году.

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Социальные выплаты в Украине будут производиться вовремя и в полном объеме в 2024 году. Об этом заявил в эфире телемарафона 22 января заместитель главы комитета ВРУ по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк.

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По его словам, несмотря на то, что некоторые лидеры европейских стран блокируют финансовую помощь со стороны Европейского Союза, организация найдет способ выделить деньги.

"Пока обещания наших партнеров не выполняются на сто процентов, но помощь однозначно будет. Есть оптимизм, что Евросоюз выполнит свои обязательства", — сказал Цымбалюк.

Он отметил, что решающий момент наступит 1 февраля. В этот день в ЕС состоится заседание, во время которого и будут рассматривать предоставление помощи в размере 50 миллиардов евро.

Пока соответствующую помощь блокируют две страны: Венгрия и Словакия. В Киеве рассчитывают, что в Евросоюзе найдут способ обойти несогласие этих двух стран и использовать другие механизмы выделения финансирования Украине.

По словам Цымбалюка, даже если сейчас денег от ЕС не будет, у Украины есть достаточный запас для того, чтобы своевременно выплачивать заработные платы бюджетникам, пенсии и социальную помощь.

Задержки с выплатами зарплат и пенсий: что известно

В последние дни 2023 года в правительстве предупредили о том, что возможно, придется задержать зарплаты государственным служащим и учителям, а также выплаты пенсионерам, если Запад не окажет финансовую поддержку в 2024 году. Как объяснила министр экономики Юлия Свириденко, то украинскую экономику к режиму "выживания" оттолкнет дефицит внешней поддержки.

Она отметила, что без дополнительной финансовой поддержки со стороны союзников, правительство не сможет вовремя выплачивать зарплаты 500 тысячам государственных служащих и 1,4 миллиона учителей. Это же касается и выплат 10 миллионам пенсионеров.

В то же время глава парламентского Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа 18 января сказала, что Украина уже перешла на экономию средств, а Министерству финансов поручили активно размещать военные облигации, чтобы привлекать частный капитал.

"То есть мы тщательно продумали "план Б" на первый квартал, подготовились, и все работает. Обязательства перед гражданами правительство выполняет, все социальные выплаты и зарплаты бюджетникам будут выплачены", — отметила она.

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По ее мнению, Украина без проблем пройдет первый квартал 2024 года даже без денег партнеров благодаря режиму экономии.

Напомним также, что 21 декабря в Минфине рассказали, как Украина справится без денег США и ЕС. В ведомстве заявили, что правительство уже запустило "план Б".