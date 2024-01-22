Пенсии в Украине в 2024 году: что изменится с 1 февраля и когда повысят выплаты

В Украине увеличили прожиточный минимум, что повлияло на размеры минимальной и максимальной пенсии. Также планируется индексация по новой системе, после которой уровень средней пенсии должен вырасти до 6 тысяч.

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В феврале 2024 года должны пересчитать некоторые пенсионные выплаты. Кроме того, в Украине планируется индексация пенсий. Информацию об изменениях, которые стоит ожидать украинцам, собрали в NV.

Что изменится с 1 февраля?

Уже с 1 января в Украине выросли некоторые пенсионные выплаты из-за перерасчета прожиточных минимумов для разных групп населения. Однако в феврале размер пенсий также изменится. Размер минимальной пенсии составит 2 361 гривны, а максимальной — 23 610 гривен.

Кроме того, во второй половине февраля сообщат детали по запланированной индексации. Выплаты должны пересчитать с 1 марта. Также с 1 апреля в Украине планируют обновить суммы пенсий для тех, кто работает.

Предполагается, что пенсии индексируют примерно на 13%.

Когда повысят выплаты?

В 2024 году в Украине планируют пересчитать пенсии. Это будет происходить в три этапа — в январе, марте и июле.

В январе повысят выплаты тем, кто получает минимальную и максимальную пенсию. Это связано с увеличением прожиточного минимума с 2 093 гривен до 2 361 гривны. Соответственно, вырастут и пенсии — до 2 361 гривны и 23 610 гривен.

В январе и июле пересчитают выплаты "чернобыльцам" и тем, кто получает минимальную пенсию в 65 лет с полным страховым стажем (35 лет — для мужчин, 30 лет — для женщин). Размер минимальной пенсии для этих категорий сначала вырастет до 2 840 гривен, а позже — до 3 200 гривен.

В марте пенсии повысят всем, чьи выплаты должны были индексировать по плану. Это будет происходить по новой бальной системе.

Предполагается, что после индексации средняя пенсия в Украине составит 6 000 гривен.

Что уже изменилось?

Общий показатель прожиточного минимума составляет 2 920 гривен. Этот минимум для лиц, утративших трудоспособность, увеличился до 2 361 гривны. Такое изменение повлияло на сумму минимальной пенсии, увеличив ее на 268 гривен.

Также в Украине увеличили:

максимальную пенсию — до 23 610 гривен;

выплаты за сверхнормативный стаж — до 23,6 гривны за каждый дополнительный год;

размер добровольного пенсионного взноса — до 1 562 гривен;

доплату одиноким пенсионерам, нуждающимся в уходе — до 944 гривен;

пенсии для тех, кто достиг 65 лет и выполнил требования по стажу — до 2 840 гривен.

Также повышение прожиточного минимума повлияло на некоторые надбавки к пенсии. В частности, речь идет о доплатах за особые заслуги и ветеранам войны. Увеличились и размеры различных социальных пособий украинцам.

В то же время госбюджет на 2024 год предусматривает, что вместе с индексацией в Украине проведут перерасчет пенсий, надбавок, повышений и других доплат к ним. Его стоит ожидать с 1 марта.

Напомним, Фокус собрал статистику относительно того, какие пенсионные выплаты получают в разных регионах Украины.

В Министерстве социальной политики рассказали, как можно оформить пенсию из-за границы. Это можно сделать онлайн.