Пенсії в Україні у 2024 році: що зміниться з 1 лютого та коли підвищать виплати

В Україні збільшили прожитковий мінімум, що вплинуло на розміри мінімальної та максимальної пенсії. Також планується індексація за новою системою, після якої рівень середньої пенсії має зрости до 6 тисяч.

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У лютому 2024 року повинні перерахувати деякі пенсійні виплати. Окрім того, в Україні планується індексація пенсій. Інформацію про зміни, на які варто очікувати українцям, зібрали у NV.

Що зміниться з 1 лютого?

Вже з 1 січня в Україні зросли деякі пенсійні виплати через перерахунок прожиткових мінімумів для різних груп населення. Однак у лютому розмір пенсій також зміниться. Розмір мінімальної пенсії становитиме 2 361 гривні, а максимальної — 23 610 гривень.

Окрім того, у другій половині лютого повідомлять деталі щодо запланованої індексації. Виплати мають перерахувати з 1 березня. Також з 1 квітня в Україні планують оновити суми пенсій для тих, хто працює.

Передбачається, що пенсії індексують приблизно на 13%.

Коли підвищать виплати?

У 2024 році в Україні планують перерахувати пенсії. Це відбуватиметься у три етапи — в січні, березні та липні.

У січні підвищать виплати тим, хто отримує мінімальну і максимальну пенсію. Це пов’язано зі збільшенням прожиткового мінімуму з 2 093 гривень до 2 361 гривні. Відповідно, зростуть і пенсії — до 2 361 гривні та 23 610 гривень.

У січні та липні перерахують виплати "чорнобильцям" та тим, хто отримує мінімальну пенсію в 65 років із повним страховим стажем (35 років — для чоловіків, 30 років — для жінок). Розмір мінімальної пенсії для цих категорій спочатку зросте до 2 840 гривень, а пізніше — до 3 200 гривень.

У березні пенсії підвищать усім, чиї виплати мали індексувати за планом. Це відбуватиметься за новою бальною системою.

Передбачається, що після індексації середня пенсія в Україні становитиме 6 000 гривень.

Що вже змінилось?

Загальний показник прожиткового мінімуму становить 2 920 гривень. Цей мінімум для осіб, що втратили працездатність, збільшився до 2 361 гривні. Така зміна вплинула на суму мінімальної пенсії, збільшивши її на 268 гривень.

Також в Україні збільшили:

максимальну пенсію — до 23 610 гривень;

виплати за понаднормовий стаж — до 23,6 гривні за кожен додатковий рік;

розмір добровільного пенсійного внеску — до 1 562 гривень;

доплату самотнім пенсіонерам, які потребують догляду — до 944 гривень;

пенсії для тих, хто досяг 65 років і виконав вимоги щодо стажу — до 2 840 гривень.

Також підвищення прожиткового мінімуму вплинуло на деякі надбавки до пенсії. Зокрема, йдеться про доплати за особливі заслуги та ветеранам війни. Збільшились і розміри різних соціальних допомог українцям.

Водночас держбюджет на 2024 рік передбачає, що разом з індексацією в Україні проведуть перерахунок пенсій, надбавок, підвищень та інших доплат до них. На нього варто очікувати з 1 березня.

Нагадаємо, Фокус зібрав статистику щодо того, які пенсійні виплати отримують у різних регіонах України.

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