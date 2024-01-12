Як українцям оформити пенсійні виплати за кордоном, — пояснення Мінсоцполітики

У відомстві розповіли, що заява, подана дистанційно, опрацьовується впродовж десяти днів.

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Українські громадяни, які наразі перебувають за кордоном, уже досягли пенсійного віку та не планують повертатися додому через повномасштабну війну, можуть оформити пенсійні виплати дистанційно. У Міністерстві соціальної політики пояснили, як оформити пенсію онлайн.

Оформити пенсію онлайн: як це зробити

Для початку потрібно відкрити вебпортал Пенсійного фонду України, а потім:

обрати опцію "Заява про призначення пенсії" на сайті;

ознайомитися з інформацію, яка з'явиться на екрані та відкрити посилання "Вхід";

увійти до свого особистого кабінету можна з кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

Після входу потрібно:

відкрити вкладку "Заява на призначення пенсії" в розділі "Щодо пенсійного забезпечення";

надати згоду на отримання повідомлень про опрацювання вашої заяви віддалено;

обрати вид пенсії, наприклад, "Пенсія за віком";

натиснути "Продовжити";

відповісти на питання анкети-опитування для заповнення звернення та надати згоду на передачу й обробку своїх персональних даних, обравши відповідну позначку;

надати скан-копії необхідних документів, які відповідають вимогам щодо сканованих копій документів, перелік яких наведено перед формуванням заяви.

підписати свою за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) і відправити документ до ПФУ, натиснувши кнопку "Підписати й відправити".

"Вашу заяву опрацюють упродовж 10 днів, а за результатами розгляду ви отримаєте повідомлення в обраний вами спосіб", — розповіли у відомстві.

Хто з українців не отримає пенсію у 2024 році

Цього року в Україні з'явилися нові вимоги щодо страхового стажу. В 60 років отримати право на законний відпочинок зможуть українці, які мають 31 рік стажу. Якщо ж стажу буде менше, то громадянин зможе отримати пенсію в 63 роки, але за умови, що його страховий стаж становитиме від 21 до 30 років. Якщо особа не матиме такої кількості стажу, то така пенсія призначається лише після досягнення 65-річного віку та наявності від 15 до 20 років стажу.

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Раніше Фокус писав, що у 2024 році збільшився розмір пенсії. Зокрема, максимальна зросла до 23 610 гривень, а мінімальна — до 2361 гривні. Також нагадаємо, чи варто боятися пауз у виплатах пенсій упродовж 2024 року.