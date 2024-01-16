Найвищі та найнижчі пенсії: які зараз виплати отримують українці

В Україні нараховується 10,5 млн пенсіонерів. Середня пенсія становить 5,4 тис. гривень. При цьому є пенсіонери, які отримують 1,2 тисячі на місяць, а є такі, чиє грошове утримання бюджету коштує майже 100 тисяч.

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За підрахунками Пенсійного фонду, на початок нового 2024 року, загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 10,5 млн осіб. В середньому українець на заслуженому відпочинку отримує 5 385,25 грн. Про це пише Фокус у новій статті "Пенсія без обмежень. Як зміняться виплати, якщо суд скасує максимальні обмеження пенсій".

Розрив між сумами пенсійних виплат — суттєвий. Так, понад 50% пенсіонерів отримують 2,6 тис. грн — 3,5 тис. грн; понад 23% — 6,8 тис. грн, майже 15% — 4,4 тис. грн, 10,9% — 14,8 тис. грн і 0,6% — 1,2 тис. грн. Розміри виплат відрізняються і між регіонами. Так, найвищий середній розмір пенсійної виплати отримують у Києві — 7,24 тис. грн, а найменший — 4,07 тис. грн — у Тернопільській та Чернівецькій — 4,25 тис. грн — областях.

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Пенсії в Україні з 2011 року не можуть перевищувати десяти прожиткових мінімумів, встановлених для осіб, які втратили працездатність, тобто у 2024-му — 23 610 грн. Проте судді домоглися скасування цього обмеження для себе. Так, за даними ЗМІ, у 2023-му пенсія або довічна виплата судді у відставці становила 99,5 тис. грн. А пенсія прокурора в середньому складала 21,5 тис. грн, попри те, що не повинна була перевищувати встановлений законом максимум у 20 939 грн.

Судді домоглися скасування обмеження розміру пенсій для себе

Як пояснила Фокусу адвокат Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова, прокурори через суди донедавна домагалися визнання дії ПФУ протиправними й отримували пенсії у належному розмірі. "Однак після того, як Верховний Суд у зразковій адміністративній справі №560/2120/20 дійшов висновку про безпідставність вимог позивачів щодо визнання протиправними дій територіального органу Пенсійного фонду України щодо обмеження максимального розміру пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про прокуратуру", то суди, відповідно до норм процесуального законодавства, стали відмовляти пенсіонерам, яким пенсії призначено відповідно до Закону України "Про прокуратуру" у задоволенні вимог щодо виплати їм пенсій без обмеження їхнього розміру", — зауважила вона.

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Проте пенсіонери органів Прокуратури з таким висновком судів не погодились. Так, за словами співрозмовниці видання, на розгляді в Конституційному Суді України перебуває справа за конституційною скаргою Болотнікової Антоніни Петрівни щодо відповідності Конституції України положень абзацу шостого частини п’ятнадцятої статті 86 Закону України "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII зі змінами, статті 2 Закону України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" від 8 липня 2011 року № 3668-VI".

Колишні прокурори оскаржують обмеження пенсій через суд

Пенсії, призначені відповідно до Закону України "Про статус народного депутата України" згідно з ЗУ "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" від 8 липня 2011 року № 3668-VІ також підпадають під категорію пенсій, до яких застосовується обмеження максимальним розміром. Народні депутати начебто масово з цим не сперечаються, зауважила Воронкова. Так, на початок 2023-го середній розмір пенсій народних обранців становив 15,35 тис. грн.

Середня пенсія на початок року становила 5,4 тис. грн. Понад 50% пенсіонерів отримують до 3,5 тис. грн Фото: военные

Обмежуються також пенсії військовослужбовців. "Військовослужбовці неодноразово зверталися до судів різних інстанцій, щоб оскаржити обмеження максимального розміру пенсій. У жовтні 2022 року Конституційний Суд України визнав таким, що суперечить низці статей Конституції обмеження пенсій. Проте зміни в пенсійне законодавство досі не внесені й обмеження пенсій продовжує діяти", — зауважив Фокусу незалежний економічний експерт Олександр Хмелевський.

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Нагадаємо, за попереднім прогнозом Міністерства соціальної політики, в Україні пенсії проіндексують на 13%. Формула розрахунку величини індексації наступна: 50% від інфляції у 2023 році та ще 50% від середнього за три останні роки зростання заробітних плат (2021/2020, 2022/2021, 2023/2022).

Також Фокус писав, що через затримку фінансової допомоги від країн-партнерів, уряд може не здійснити виплати пенсій та зарплат бюджетникам. Затримки можуть статися вже у лютому.