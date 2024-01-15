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Економіка

Пенсії в Україні: як змінилися виплати в громадян, які працюють

Пенсії, Пенсійний фонд, працюючі пенсіонери
Фото: УНІАН | Скільки отримують пенсіонери, які працюють, в Україні

Як зазначають у Пенсійному фонді, станом на 1 січня 2024 року в Україні було майже 3 мільйони пенсіонерів, які працюють. Їхні пенсії у 2023 році в середньому збільшилися на 824 гривні.

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Середній розмір пенсії 2023 року був на рівні 5385,25 гривні. А пенсіонерам, що працюють, як свідчать дані Пенсійного фонду України (ПФУ), у середньому виплачували 5661,05 гривні.

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У Пенсійному фонді підрахували, що за підсумками минулого року пенсійні виплати пенсіонерам, які працюють, зросли майже на 824 гривні (на 17%).

Розподіл пенсіонерів за видами призначених виплат був таким:

  • за віком — 73,27%
  • за інвалідністю — 14,63%
  • у разі втрати годувальника — 6,26%
  • за вислугу років — 5,24%
  • соціальні пенсії — 0,56%
  • довічне утримання суддів — 0,04%.

Відомо, що станом на 1 січня поточного року в Україні налічувалося 10,5 мільйона пенсіонерів. Серед них майже три мільйони осіб продовжують працювати.

Пенсії в регіонах: де виплачують найбільші та найменші пенсії

Дані Пенсійного фонду показують, що серед регіонів лідерство за розміром середньої пенсії станом на 1 січня 2024-го в Києва — 7249 гривень.

За столицею за виплатами розмістилися такі регіони як:

  • Рівненська область — 6790 гривень;
  • Донецька область — 6622 гривні;
  • Луганська область — 6334 гривні;
  • Житомирська область — 5924 гривні

Найменші пенсії в українців у Тернопільській області — 4070 гривень, Чернівецькій — 4256 гривень і Закарпатській — 4262 гривні.

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