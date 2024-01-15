Пенсии в Украине: как изменились выплаты у работающих граждан
Как отмечают в Пенсионном фонде, по состоянию на 1 января 2024 году в Украине было почти 3 миллиона работающих пенсионеров. Их пенсии в 2023 году, в среднем, увеличились на 824 гривны.
Средний размер пенсии в 2023 году был на уровне 5 385,25 гривны. А работающим пенсионерам, как свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ), в среднем выплачивали 5 661,05 гривны.Важно
В Пенсионном фонде подсчитали, что по итогам прошлого года пенсионные выплаты работающим пенсионерам подросли почти на 824 гривны (на 17%).
Распределение пенсионеров по видам назначенных выплат было следующим:
- по возрасту — 73,27%
- по инвалидности — 14,63%
- в случае потери кормильца — 6,26%
- за выслугу лет — 5,24%
- социальные пенсии — 0,56%
- пожизненное содержание судей — 0,04%.
Известно, что по состоянию на 1 января текущего года Украине насчитывалось 10,5 миллиона пенсионеров. Среди почти три миллиона человек продолжают работать.
Пенсии в регионах: где выплачивают самые большие и маленькие пенсии
Данные Пенсионного фонда показывают, что среди регионов лидерство по размеру средней пенсии по состоянию на 1 января 2024-го у Киева — 7 249 гривен.
За столицей по выплатам разместились такие регионы, как:
- Ровненская область — 6 790 гривен;
- Донецкая область — 6 622 гривны;
- Луганская область — 6 334 гривны;
- Житомирская область — 5 924 гривны
Самые маленькие пенсии у украинцев в Тернопольской области — 4 070 гривен, Черновицкой — 4 256 гривен и Закарпатской — 4 262 гривны.Важно
Напомним, ранее Фокус объяснял, стоит ли бояться того, что украинцам будут с задержками выплачивать пенсии в 2024 году. Также напомним, у кого из пенсионеров увеличились выплаты с 1 января.