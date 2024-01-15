Пенсии в Украине: как изменились выплаты у работающих граждан

Как отмечают в Пенсионном фонде, по состоянию на 1 января 2024 году в Украине было почти 3 миллиона работающих пенсионеров. Их пенсии в 2023 году, в среднем, увеличились на 824 гривны.

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Средний размер пенсии в 2023 году был на уровне 5 385,25 гривны. А работающим пенсионерам, как свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ), в среднем выплачивали 5 661,05 гривны.

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В Пенсионном фонде подсчитали, что по итогам прошлого года пенсионные выплаты работающим пенсионерам подросли почти на 824 гривны (на 17%).

Распределение пенсионеров по видам назначенных выплат было следующим:

по возрасту — 73,27%

по инвалидности — 14,63%

в случае потери кормильца — 6,26%

за выслугу лет — 5,24%

социальные пенсии — 0,56%

пожизненное содержание судей — 0,04%.

Известно, что по состоянию на 1 января текущего года Украине насчитывалось 10,5 миллиона пенсионеров. Среди почти три миллиона человек продолжают работать.

Пенсии в регионах: где выплачивают самые большие и маленькие пенсии

Данные Пенсионного фонда показывают, что среди регионов лидерство по размеру средней пенсии по состоянию на 1 января 2024-го у Киева — 7 249 гривен.

За столицей по выплатам разместились такие регионы, как:

Ровненская область — 6 790 гривен;

Донецкая область — 6 622 гривны;

Луганская область — 6 334 гривны;

Житомирская область — 5 924 гривны

Самые маленькие пенсии у украинцев в Тернопольской области — 4 070 гривен, Черновицкой — 4 256 гривен и Закарпатской — 4 262 гривны.

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Напомним, ранее Фокус объяснял, стоит ли бояться того, что украинцам будут с задержками выплачивать пенсии в 2024 году. Также напомним, у кого из пенсионеров увеличились выплаты с 1 января.