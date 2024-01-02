Все из-за помощи Запада: ожидают ли украинцев паузы в выплатах пенсий в 2024 году

Пока правительство выполняет все обязательства по выплатам и пенсиям. Однако задержка в предоставлении средств партнерами Украины может серьезно откорректировать надежды на 2024 год, создав проблемы в осуществлении соцвыплат и пенсий.

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В 2023 году экономика Украины росла, несмотря на все вызовы, связанные с российской агрессией. По данным Нацбанка, на рост ВВП повлияло налаживание логистики, а также успехи агропредприятий. Кроме того, уровень и ритмичность предоставления Украине финансовой помощи со стороны партнеров позволили избежать сложностей с социальными выплатами и расходами на пенсии. Об этом пишет Фокус в статье "Как зарабатывать будем? Экономические итоги 2023 года и прогнозы на 2024-й".

Итоги 2023 года: как росла экономика вопреки войне и обстрелам

По итогам 2023 года ожидается рост ВВП на 5%, говорят в Нацбанке. Эксперты соглашаются: год был достаточно удачный для Украины, несмотря на все риски.

"Увеличение экономической активности было преимущественно обусловлено спросом домохозяйств, ведь падение реальных доходов в частном секторе было компенсировано стремительным и устойчивым ростом выплат военнослужащим. Восстановлению экономики также способствовало значительное улучшение внутренней логистики и улучшение в течение года настроений бизнеса и домохозяйств. Сельское хозяйство сделало существенный вклад в нынешний ВВП благодаря благоприятным погодным условиям", — рассказал глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

А по мнению Александра Печерицына, директора департамента аналитических исследований Райффайзен Банка, рост ВВП за 2023 год составит до 5,7%.

Большой урожай неожиданно помог экономике в 2023 году Фото: kievvlast.com.ua

"Адаптация к текущим рискам безопасности и блэкаут-рискам создала дополнительный фактор усиления оптимизма у потребителей и у бизнеса через потребление и инвестиции, что поддержало рост экономики прежде всего в первом полугодии. Позже во втором полугодии экономический рост поддержали положительные результаты по урожаю и урожайности. Кроме этого, возможность перенастроить внешнеторговые потоки через вновь созданный морской коридор позволит уменьшить негативный разрыв между экспортом и импортом", — считает Александр Печерицын.

Прогнозы на 2024 год: главное — вернуть международную помощь

В конце декабря первый вице-премьер-министр и министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что Украине, возможно, придется задержать выплату заработной платы для государственных служащих и учителей, а также выплаты пенсий, если вовремя не поступит финансовая помощь Запада. Между тем, эксперты говорят о возможности для Украины пройти без проблем январь, если увеличить выпуски ОВГЗ. Но этот инструмент вряд ли перекроет в долгосрочной перспективе потребность правительства в средствах для государственных расходов, в частности, на социальные статьи. К тому же, увеличение объема выпусков ОВГЗ может ускорить девальвацию гривны, которая уже ускорилась в конце декабря, когда курс на межбанке пересек отметку 37 грн за доллар, а на наличном рынке курс был на уровне 38,5-38,95 грн/долл. А 2 января Национальный банк Украины снизил официальный курс гривны к доллару до 38,0144 грн за доллар.

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"Внутренние привлечения (ОВГЗ) — самый доступный сейчас механизм. Во-первых, в банковской системе достаточно ликвидности. Во-вторых, половина банков находятся в госсобственности и фактически контролирует эту ликвидность. В-третьих, это эмиссионный механизм. Насколько мне известно, Минфин видит и будет использовать этот механизм. Именно поэтому при годовой инфляции 5,1% учетная ставка была снижена всего на 1 п.п. до 15%, чтобы оставить привлекательность размещения ОВГЗ. Впрочем, Минфину необходимо будет искать также баланс между текущими привлечениями и будущими выплатами по этим облигациям. Также мы видим девальвацию гривны, которая призвана снизить нагрузку на резервы и увеличение таможенных пошлин. Также, вероятно, будут авансовые сборы дивидендов и усиление фискальных сборов из-за более жесткого администрирования. И речь идет об использовании золотовалютных резервов для осуществления расходов государственного бюджета", — рассказывает финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

На своевременное осуществление социальных выплат, зарплат учителям и пенсий будет влиять политика ЕС и США по предоставлению Украине финансовой поддержки. Эти средства — главный источник для таких расходов государственного бюджета

В целом на 2024 год пока что у экспертов прогнозы довольно оптимистичные — они говорят о возможном росте ВВП на 3-6% по итогам этого года.

По мнению председателя комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева, речь идет о росте ВВП на 4% в 2024 году.

Александр Печерицын рассказал, что в Райффайзен Банке прогнозируют в 2024 году рост ВВП на уровне 5,7%. Недавно ЦЭС опубликовал прогноз по ВВП от неправительственных экспертов, и там говорится о 4% по итогам 2024 года. В ICU рассчитывают на рост ВВП на 5%.

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"Росту будет способствовать восстановление экспорта, расширение кредитования экономики, бюджетные программы и военные заказы. Ожидаем также рост потребления. По мере роста защищенности неба, активности морского торгового коридора, ожидаем улучшения экономических показателей. Однако из-за рисков, которые закладываются по ритмичности и объемам внешней помощи, ожидаю 3% роста ВВП", — говорит Андрей Шевчишин.

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Напомним, глава налогового комитета ВРУ Данил Гетманцев считает, что Украина сможет получить миллиарды помощи в 2024 году от ЕС и США, о чем он рассказал в интервью Фокусу.

По мнению экономиста Виталя Шапрана, Украине стоит сконцентрироваться на конфискации замороженных активов РФ. По его оценкам, речь идет о примерно 500 млрд долларов суверенных активов РФ (резервы ЦБР, ФНБ, российских государственных корпораций и банков, неофициальные фонды различных учреждений) и такую же сумму от частных лиц РФ (российские олигархи, чиновники и т.д.). Поэтому Украине нужно ускорить идентификацию этих активов органами финансового мониторинга партнеров и поработать с ЕС над продвижением идеи именно конфискации российских активов в пользу Украины.