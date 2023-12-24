Пенсії в Україні: кому чекати на підвищення виплат з 1 січня 2024 року

На 2024 рік заплановано три підвищення пенсій для українців, зокрема зросте і середня виплата по країні.

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В Україні вже незабаром підвищать частину пенсійних виплат. Зокрема зростуть мінімальні та максимальні пенсії. Підвищення виплат призначено на 1 січня 2024 року, повідомляє OBOZ.UA.

Перерахунок пенсійних виплат передбачено державним бюджетом України на 2024 рік. Суми мінімальної та максимальної пенсії прив'язані до показника прожиткового мінімуму. З 2024 року прожитковий мінімум для непрацездатних осіб збільшиться з 2 093 до 2 361 грн. Істотно зросте максимальна пенсійна виплата – на 2 680 грн.

Отже, розміри виплат будуть такими:

мінімальна пенсія (1 прожитковий мінімум) – 2 361 грн;

максимальна пенсія (10 прожиткових мінімумів) – 23 610 грн.

Надбавки до пенсії за віком

Пенсіонери певного віку, можуть отримати щомісячну надбавку до виплат:

особи віком від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Однак, ці надбавки за вік не отримають особи, які мають пенсійні виплати розміром понад 10 340,35 гривні.

Крім того, пенсіонери, які мають понаднормови страховий стаж отримають доплати до пенсії. За кожен додатковий рік доплачуватимуть по 23,6 грн.

Також відомо, що виплати у 2024 році зростатимуть не тільки у січні, а й у березні та для різних категорій пенсіонерів.

Нагадаємо, 17 грудня Фокус писав, у яких випадках для призначення пенсії доведеться звернутися до суду. У ПФУ зазначили, що призначення пенсії без надання оригіналу трудової книжки, навіть якщо є нотаріально завірені копії всіх сторінок документа, неможливе.