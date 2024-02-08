Євросоюз надав Україні пакет допомоги в розмірі 50 млрд євро, які будуть закладені на реалізацію програми Ukraine Facility на найближчі чотири роки. Експерти розповіли Фокусу, коли в країну надійде перший транш, куди спрямують гроші та на скільки їх вистачить.

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Європейська рада підтримала план за так званою програмою Ukraine Facility щодо надання Україні економічної допомоги, розмір якої становить 50 млрд євро. Значну частину коштів, отриманих від Європейського Союзу, український уряд спрямує до бюджету, щоб профінансувати бюджетний дефіцит. Про це раніше заявляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

А за словами міністерки соціальної політики України Оксани Жолнович, частину коштів від ЄС збираються спрямувати на соціальну сферу, щоб забезпечити виплати деяким категоріям громадян.

Кредити надають — борги зростають

Дійсно, фінансова допомога від Євросоюзу є критично необхідною для покриття дефіциту бюджету України, який на цей рік закладено на рівні 1,57 трлн гривень (еквівалент 42 млрд дол. за поточним офіційним курсом), коментує директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін. Однак попереджає: надходження коштів від ЄС — це борг, а не подарунок.

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"Відповідно, перший транш від ЄС у розмірі 4,5 млрд євро (4,9 млрд доларів) — це лише 12% від загальної суми очікуваної зовнішньої підтримки на цей рік. На жаль, на відміну від фінансування від США, яке у своїй більшості йде на грантовій основі, надходження від ЄС відбуваються у формі кредитів, що збільшує загальний борг України. За 2023 рік державний та гарантований державою борг України зріс на 34 млрд доларів до 145 млрд доларів, що у відносному порівнянні досягло еквіваленту в 84% від ВВП країни. З урахуванням подальшої необхідності у зовнішньому фінансуванні, Eavex Capital прогнозує збільшення рівня боргу України до 170 млрд доларів у 2024 році, що буде у відносному вираженні дорівнювати 90% від ВВП", — зазначає Чурін.

Тож, у майбутньому, значне боргове навантаження буде обмежувати уряд у можливості інвестувати достатні обсяги коштів у відбудову та розвиток інфраструктури країни.

Перший транш від ЄС у розмірі 4,5 млрд євро — це лише 12% від загальної суми очікуваної зовнішньої підтримки на 2024 рік

Проте пакет допомоги від Євросоюзу суттєво полегшить виконання українського держбюджету, оскільки вже в січні 2024-го довелося суттєво скоротити видатки бюджету, щоб пройти місяць в умовах найменших за весь час надходжень іноземної допомоги, зазначає у коментарі Фокусу економіст ЦЕС Максим Самойлюк.

Фактично, очікуваний перший транш у сумі 4,5 млрд євро дозволить перекрити більшу частину потреби у фінансуванні держбюджету в березні.

Стабільність у соцвиплатах і пенсіях є і буде, кажуть опитані Фокусом експерти Фото: УНІАН

Не лише на бюджет: куди спрямують європейські 50 мільярдів

Реалізація коштів в межах програми Ukraine Facility відбуватиметься за трьома компонентами, пояснила раніше міністерка економіки Юлія Свириденко.

Серед них:

пряма підтримка бюджету – 39 млрд євро,

євро, спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах – 8 млрд євро,

євро, технічна підтримка та покриття відсотків за кредитами в рамках програми – 3 млрд євро.

"Другий (пакет – Фокус) — це інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних для економіки секторах, які даватимуть найбільший буст. Він є цікавим тим, щоб стимулювати інвесторів вкладатися в економіку України, в ці сектори, які дадуть найбільше економічне зростання і розвиток ВВП", — пояснила Свириденко.

Саме 8 млрд євро — це і є інвестиційна компонента, яка, за підрахунками Міністерства економіки, може додатково залучити ще 30 млрд євро, тобто мати мультиплікаційний ефект.

Щодо пенсій та соцвиплат українцям, то 2024 року тут обіцяють стабільність.

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"Стабільність у соцвиплатах і пенсіях є і буде — навіть у січні пріоритетом було фінансування двох сфер: оборони та соціальних виплат. Відповідно, з відновленням надходжень іноземної допомоги всі соцвиплати буде профінансовано. Відомо, що абсолютним пріоритетом для бюджету наразі є фінансування оборони, а соціальні виплати — другі за важливістю. На початку цього року була невизначеність з надходженням іноземної допомоги від ЄС та від США. Фінансування від ЄС узгоджено, від США — ще ні; але тих коштів, яких ми отримаємо цього року, вже має вистачити на стабільне фінансування соціальних виплат. Тим паче, що стабільне фінансування соціальних виплат записане у програму співпраці з МВФ, як одне із зобов'язань нашого уряду. Отже, фінансування соцвиплат буде стабільним впродовж всього 2024 року", — каже Максим Самойлюк.

У програмі ЄС передбачено 39 млрд євро на фінансування українського державного бюджету

У Мінсополітики підтверджують, що фінансова допомога від Євросоюзу дозволить Україні планувати і своєчасно виплачувати соціальну допомогу громадянам із вразливих категорій.

"Тобто у держави будуть кошти на пенсії та допомоги багатодітним сім'ям, людям з інвалідністю, малозабезпеченим тощо. Це можливість покривати все те, що ми вклали в наш бюджет, повністю, спокійно і планомірно. Усі видатки на малозабезпечені сім'ї та внутрішньо-переміщених осіб, багатодітних сімей, а також доплати до пенсій, чорнобильцям, шахтарям. Тому всі ці витрати ми зможемо покрити за допомогою міжнародних партнерів", — запевнила Оксана Жолнович.

Європейський Союз надаватиме фінансову допомогу Україні протягом 4 років Фото: З відкритих джерел

В режимі очікування: коли Україна отримає допомогу від ЄС

Європейський Союз надаватиме фінансову допомогу Україні протягом чотирьох років, тобто до 2027 року. У 2024-му році Україна розраховує отримати перші 18 млрд євро.

Як зазначила Юлія Свириденко, з огляду на те, що повний драфт програми вже готовий, і зараз триває тріалог між Європейською радою, Єврокомісією та Європейським парламентом щодо його остаточного затвердження, на сьогодні План враховує 144 показники, 45 з яких будуть досягнуті у 2024 році.

За словами Дениса Шмигаля, з початку повномасштабної війни фінансова, гуманітарна та військова допомога Україні від ЄС сягнула майже 85 млрд євро Фото: Урядовий портал

Водночас гроші надаватимуть на певних умовах: щоб отримати фінансування, українській владі потрібно буде зробити низку кроків.

"Так звана Ukraine Facility програма від ЄС, на яку він виділив 50 млрд євро на 2024-2027 рр, передбачає пряму бюджетну підтримку (39 млрд євро), 8 млрд – на інвестиційні інструменти по типу страхування ризиків і 3 млрд євро – це кошти на різного роду технічну допомогу. Україна просила, щоб основна частина цих коштів була виділена відразу у 2024-му році. Також зазначу, що виділення коштів передбачає і надається "в обмін на реформи", які виписані в Українському Плані, що підготував Мінекономіки. Там великий перелік кроків на 360 сторінок", — прокоментував Програму з надання коштів економiст і виконавчий директор "CASE-Україна" Дмитро Боярчук.

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Загальні очікування — це отримання Україною 4,5 млрд євро вже в березні. За словами народного депутата Ярослава Железняка, на перший квартал у програмі заплановано 5 маяків, які Україна виконає (наприклад, там йдеться про Національну стратегію доходів до 2030 року, ухвалену урядом, та про законопроєкт щодо незалежності САП).

"Це не фінальна редакція, маяки можуть змінитися в теорії до ухвалення (виділення Україні 50 млрд євро, — Фокус) Європарламентом (26-29 лютого), але був лаг у місяць по ухваленню Ukraine Facility, та і Україні дуже терміново потрібне зовнішнє фінансування, то вимоги до першого кварталу будуть дуже прості і більшість вже зроблено (в межах того ж МВФ). Ну а щодо грошей, якщо все ж таки 18 млрд євро на цей рік погодять, 4,5 млрд євро за результатами першого кварталу", — зазначив Железняк.