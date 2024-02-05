Бюджету буде легше: коли Україна отримає першу у 2024 році фіндопомогу від ЄС

За словами міністра економіки Юлії Свириденко, Україна не зможе повністю покрити бюджетний дефіцит за рахунок коштів Євросоюзу. Тому в українському уряді очікують, що США наслідуватимуть приклад ЄС і теж нададуть фінансову допомогу нашій країні.

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Першу частину коштів від Європейського Союзу в рамках програми Ukraine Facility на 50 мільярдів євро Україна планує отримати в березні 2024 року. Йдеться про перший транш, розмір якого становитиме понад чотири мільярди євро. Про це сказала в ефірі телемарафону 4 лютого міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Ми сподіваємося, що перший транш ми отримаємо в березні, а розмір траншу становитиме 4,5 мільярда євро. За прогнозами на перший рік, ми розраховуємо отримати 18 мільярдів євро прямої бюджетної підтримки. Очевидно, що бюджетний дефіцит не може бути покритий виключно грошима Європейського Союзу", — сказала Свириденко.

У зв'язку з цим, як зазначила міністр економіки, в українському уряді чекають, що американські партнери підтримають приклад Євросоюзу.

"Це нам допоможе втримати нашу макроекономічну стабільність, яка є базовою передумовою для економічного зростання і відновлення", — наголосила вона.

Програма Ukraine Facility: деталі

Допомога Україні надаватиметься протягом чотирьох років, тобто до 2027 року. Це будуть як кредитні кошти, так і безповоротні гранти. Водночас, як зазначив 1 лютого у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк, Євросоюз надаватиме кошти за виконання українським урядом певних умов. Наприклад, щоб отримати якусь суму грошей, українській владі потрібно буде ухвалити якийсь конкретний закон.

"Сам план буде на чотири роки, до кінця 2027-го. І в кожен квартал, з 2024 по 2027 роки, він матиме умовний перелік кроків, за якими будуть виділятися гроші", — ідеться в повідомленні депутата.

Він також додав, що більша частина бюджету програми Ukrainian Facility, а саме 39 мільярдів євро, призначена саме для України.

"Ще вісім мільярдів євро — "Інвестиційний фонд" і три мільярди — "Технічна та адміністративна підтримка" (компенсація ставки кредитної). Ці 39 мільярдів євро — це як макрофінансова допомога (до бюджету). Умовно, як транш МВФ", — написав Ярослав Железняк.

Він також додав, що 18 мільярдів євро від Євросоюзу Україна сподівається отримати протягом 2024 року.

За словами ж українського прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, значну частину коштів, отриманих від Європейського Союзу, український уряд спрямує до бюджету, щоб профінансувати бюджетний дефіцит.

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