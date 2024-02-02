Попри достатньо високу напругу, пов’язану з відсутністю надходжень допомоги Заходу, гривні впродовж січня вдалося зміцнити свої позиції. Що впливатиме на валютні коливання в лютому та чи вдасться Нацбанку і далі утримувати курс від різких рухів.

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Станом на 2 лютого офіційний курс НБУ встановлено на рівні 37,6 грн за долар. Порівняно з курсом на початку січня 2024 року гривня зміцнилась — тоді курс був на позначці 38,01 грн/дол. Девальвація гривні призупинилась 12 січня, коли гривня з 38,04 грн/дол. відкотилась до позначки 37,86 грн/дол. Які процеси відбуваються на валютному ринку, чи зростає попит на готівкову валюту та чи очікувати на послаблення курсу гривні протягом лютого?

Імпорт, експорт, інтервенції: що з валютним ринком та чи зросте попит на валюту

За словами Тетяни Попович, директора з ринків капіталу Sense Bank, грудень минулого року був дуже жвавим на валютному ринку, що доволі типово для цього періоду року: бізнес поспішає закрити контракти, сконцентровано йдуть бюджетні платежі та виплачуються зарплати, що підвищує попит на валюту з боку усіх економічних агентів. На початку січня бізнес-активність різко знижується, проте на руках у фізичних осіб ще залишаються значні додаткові обсяги вільної гривні, частина якої потрапляла на валютний ринок ти чинила додатковий тиск на гривню.

"Але, починаючи з другої декади січня актуальність цього фактору почала знижуватися. Відтак після досягнення локальних максимумів на рівні 38,2 грн/дол. на валютному ринку України (ВРУ), котирування на фоні зменшення попиту почали рухатися вниз", — зазначила Тетяна Попович.

Експерти кажуть: в січні на міжбанківському валютному ринку не було помітного зростання попиту на валюту, що і дозволило врешті регулятору відвести гривню від позначки 38. Проте, як і раніше, на міжбанку попит з боку імпортерів переважає над пропозицією продажу валюти експортерами. А отже, без інтервенцій Нацбанку не обійшлось, і надалі Нацбанк лишається головним продавцем валюти на міжбанку.

Для гнучкого курсоутворення коливання курсу в той або інший бік є абсолютно нормальним явищем, каже голова НБУ Андрій Пишний Фото: Національний банк України

За словами Тараса Лєсового, начальника департаменту казначейства Глобус Банку, в січні поведінка регулятора на міжбанку була досить очікуваною: обсяг інтервенцій в середньому залишився в очікуваному обсязі — залежно від рівня попиту він склав від 600 млн. дол. до 800-900 млн. дол. на тиждень.

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"Тобто на ринку не фіксувалося ані різкого скорочення, ані стрімкого збільшення валютних вливань на міжбанк. Іншими словами, суто з економічного боку, ситуація на валютному ринку збігалася зі стратегією "керованої гнучкості": вільне курсоутворення на міжбанку з м’яким втручанням регулятора у випадку перекосів у співвідношенні попиту та пропозиції, поточні зміни курсів на міжбанку були різновекторними та не перевищили 0,2 грн, а різниця між курсами купівлі та продажу була на мінімальній позначці, не дотягуючись навіть до 0,1 грн", — каже Тарас Лєсовий.

Проте, так чи інакше, хоч і гнучкий, але керований курс — це все ж курс, яким керує Нацбанк.

Попит на міжбанку в лютому може зростати, проте Нацбанк, ймовірно, контролюватиме рівень курсових коливань

Як зазначив у коментарі Фокусу дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний, попит на міжбанку переважає пропозицію, і без участі регулятора ціна була б інша. Тобто, саме продаж валюти з боку НБУ дозволяє гривні перебувати на нині зафіксованих рівнях. "Але регулятор показує, що стратегія гнучкого курсу може давати рух в обидві сторони. Слабший попит дав можливість поступово зміцнити гривню, що дозволяє не нервувати бізнесу та населенню", — зазначає Курінний.

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На його думку, у лютому ринок стане активнішим, ніж у січні, але не очікується різких коливань.

"З одного боку, розблокували кордон польські фермери — це посилить попит з боку імпорту, а з іншого боку, за рахунок допомоги міжнародних партнерів наші валютні резерви збільшилися на кінець року, що дозволяло регулятору діяти активніше. Після новин про виділення допомоги від ЄС можливий більш оптимістичний сценарій для гривні, і ми не побачимо екстремумів курсу, якщо регулятор притримуватиметься своєї стратегії. Будемо спостерігати за діями НБУ – він зараз головний постачальник валюти на ринок", — каже Антон Курінний.

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Про певне посилення попиту на валюту в лютому кажуть і інші опитані Фокусом експерти.

"Ми очікуємо на помірне пожвавлення попиту на іноземну валюту з боку імпортерів у лютому. З іншого боку, у лютому активізуються продажі валюти агровиробниками в рамках підготовки до посівної. На початку місяця баланс, скоріше за все, буде зміщений у бік першого чиннику, але у міру наближення весняного сезону, має зсунитися до другого. Відтак я не очікую серйозних курсових змін протягом лютого, хоча волатильність, скоріше за все, буде підвищеною", — зауважила Тетяна Попович. І додала: важливим чинником залишаються девальваційні очікування економічних агентів, на які впливає чимало інших чинників: від безпекових ризиків до ситуативних змін в інформаційному просторі. "В цьому контексті підтримку гривні в середньостроковій перспективі надасть рішення країн ЄС про ухвалення чотирирічного пакету фінансової допомоги Україні в розмірі 50 млрд євро, 18 млрд з яких, як очікується, надійдуть цього року. Це дуже важливий психологічний чинник", — вважає експертка.

Усім потрібна готівка: що відбуватиметься в лютому з курсом в обмінниках та в банках

У грудні 2023 року українці придбали рекордно велику кількість валюти — 1,026 мільярда доларів. Ця тенденція скуповування доларів тривала і протягом січня.

"У січні за попередніми даними НБУ, сальдо купівлі/продажу валюти населенням буде навіть дещо більшим за грудневі показники – приблизно на рівні $1,06 млрд. Але майже половину з цього обсягу було сформовано протягом першої декади січня. Загалом девальваційні очікування серед населення залишаються підсиленими. З одного боку, для січня це є доволі типовим патерном, з іншого, все ж протягом місяця відчувалася певна підвищена тривожність у суспільстві", — каже Тетяна Попович.

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На думку Антона Курінного, вже у січні населення "наситилося" готівкою. Тобто, на лютий подібної тенденції вже не прогнозується. "З’явився дефіцит готівкової гривні, але сальдо купівлі валюти у військовий час буде завжди перевищувати пропозицію, бо це багатьма сприймається як своєрідна "народна схованка". Плюс у кінці року на ринок потрапляє багато бюджетної гривні, яка також впливає на попит як на безготівковому, так і готівковому ринках", — каже експерт.

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Щодо прогнозу курсу на готівковому ринку у лютому, то експерти кажуть, що різниця з офіційним курсом складатиме від 0,4 до 0,8 грн. В середньому у великих банках курс продажу долару буде на 0,4-0,6 грн вищим за офіційний курс. Тобто, наприклад, якщо офіційний курс буде встановлено на рівні 38,05 грн за долар, то у банках можна буде придбати долари по курсу 38,45-38,55 грн. А от щодо коливань встановленого НБУ курсу, то вони в лютому можуть бути в межах 37,5-38,8 грн. Звісно, за умови відсутності складних форс-мажорних обставин. Але вчорашнє рiшення щодо виділення Україні 50 млрд. доларів в рамках програми Ukraine Facility, звісно, додає оптимізму.

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"Формування курсів на готівковому ринку відбуватиметься на основі курсів міжбанку з додаванням в середньому до 0,6 грн. (головним чином, до курсу купівлі), а курсові зміни на готівковому ринку будуть в межах 37,5-39,5 грн/дол. та 40-43 грн/євро", — зазначив у коментарі Фокусу Тарас Лєсовий.