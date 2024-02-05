Бюджету будет легче: когда Украина получит первую в 2024 году финпомощь от ЕС

По словам министра экономики Юлии Свириденко, Украина не сможет полностью покрыть бюджетный дефицит за счет средств Евросоюза. По этому в украинском правительстве ожидают, что США последуют примеру ЕС и тоже окажут финансовую помощь нашей стране.

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Первая часть средств от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility на 50 миллиардов евро Украина планирует получить в марте 2024 года. Речь идет о первом транше, размер которого составит более четырех миллиардов евро. Об этом сказала в эфире телемарафона 4 февраля министр экономики Юлия Свириденко.

"Мы надеемся, что первый транш мы получим в марте, а размер транша составит 4,5 миллиарда евро. По прогнозам на первый год, мы рассчитываем получить 18 миллиардов евро прямой бюджетной поддержки. Очевидно, что бюджетный дефицит не может быть покрыт исключительно деньгами Европейского Союза", — сказала Свириденко.

В связи с этим, как отметила министр экономики, в украинском правительстве ждут, что американские партнеры поддержат пример Евросоюза.

"Это нам поможет удержать нашу макроэкономическую стабильность, которая является базовой предпосылкой для экономического роста и восстановления", — подчеркнула она.

Программа Ukraine Facility: детали

Помощь Украине будет предоставляться в течение четырех лет, то есть до 2027 года. Это будут как кредитные средства, так и безвозвратные гранты. В то же время, как отметил 1 февраля в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк, Евросоюз будет предоставлять средства за выполнение украинским правительством определенных условий. Например, чтобы получить какую-то сумму денег, украинской власти нужно будет принять какой-то конкретный закон.

"Сам план будет на четыре года, до конца 2027-го. И в каждый квартал, с 2024 по 2027 годы, он будет иметь условный перечень шагов, по которым будут выделяться деньги", — говорится в сообщении депутата.

Он также добавил, что большая часть бюджета программы Ukrainian Facility, а именно 39 миллиардов евро, предназначена именно для Украины.

"Еще восемь миллиардов евро — "Инвестиционный фонд" и три миллиарда — "Техническая и административная поддержка" (компенсация ставки кредитной). Эти 39 миллиардов евро — это как макрофинансовая помощь (в бюджет). Условно, как транш МВФ", — написал Ярослав Железняк.

Он также добавил, что 18 миллиардов евро от Евросоюза Украина надеется получить в течение 2024 года.

По словам же украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, значительную часть средств, полученных от Европейского Союза, украинское правительство направит в бюджет, чтобы профинансировать бюджетный дефицит.

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